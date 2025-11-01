FOTO | Lukas Orzeiu și Maya Urs, CSM Unirea Alba Iulia, participă la Campionatul Mondial de Dans Sportiv organizat la Sibiu. Clubul ,,Life is Dance”: ,,O mândrie națională”

Lukas Orzeiu și Maya Urs, CSM Unirea Alba Iulia, participă la Campionatul Mondial de Dans Sportiv organizat la Sibiu. Clubul ,,Life is Dance”: ,,O mândrie națională”

Lukas Theodor Orzeiu și Maya Andreea Urs vor participa la Campionatul Mondial de Dans Sportiv la categoria Junior 2 Latino, organizat la Sibiu, duminică, 2 noiembrie, în cadrul competiției Transylvanian Grand Prix.

Ei urmează să participe la această competiție alături de cealaltă pereche reprezentantă, Yelysey Babaian și Irina Ioana Dobre, luptându-se cu cele mai performante perechi din lume pentru un loc cât mai bun în ierarhia mondială.

,,O adevărată mândire și o imensă realizare”

Clubul ,,Life is Dance” recunoaște că este o ,,adevărată mândrie și o imensă realizare” că perechea formată din Lukas Theodor Orzeiu și Maya Andreea Urs, crescuți și antrenați în cadrul clubului, vor participa, chiar în primul lor an de juniorat, la această competiție.

,,Povestea lor începe în anul 2018, la doar 7 anișori, când timizi au luat contact cu lumea dansului, amândoi luând exemplu de la frații mai mari care deja pășiseră în lumea dansului. A fost începutul unui parteneriat între doi copii frumoși, ambițioși, diferiți, dar care au fuzionat armonios, transformându-se într-una dintre perechile de top ale României.

Maya, o fire energică, ambițioasă, atletică, dar și sensibilă, de o expresivitate aparte pe ringul de dans, o bombă și deținând un instinct real și acerb pentru dansurile latino, o latinistă convinsă. Un caracter puternic și o sportivă extraordinar de muncitoare, care își face remarcată prezența pe ring indiscutabil!

Lukas, un sportiv muncitor până la extrem, calm, ambițios, devotat, inteligent, dar și profund, o profunzime interioară rară pe care cu greu o mai găsești în ziua de azi, elegant atât ca om, cât și ca dansator, un om și un sportiv respectuos și prea modest.

Amândoi niște sportivi cu picioarele pe pământ, așa cum trebuie să fie niște sportivi și cum le dorim tuturor antrenorilor.

Diferiți. Dar uniți de aceeași dorință aprigă și aceeași pasiune, aceea de a dansa și de a-și spune și așterne povestea și emoțiile prin pași de dans. Au avut de mici un parcurs lin și natural, trecând prin toate etapele și crescând treptat, exact așa cum e sănătos și firesc. Au ales secțiunea Latino, căci pe asta au simțit-o mai aproape de sufletul lor…”, au povestit antrenorii clubului ,,Life is Dance” pentru Ziarul Unirea.

Primii pași în lumea dansului și rezultatele obținute

Cu toate că primii pași în lumea dansului au fost timizi, cei doi sportivi s-au remarcat de la o vârstă fragedă, de doar 10-11 ani, atunci când au reușit să ajungă pentru prima dată într-o finală de Campionat Național, în anul 2021. De atunci, cei doi au avut o prezență constantă în finalele și semifinalele Campionatului Național al României, cât și în toate Loturile Naționale.

Cea mai mare realizare a lor a fost în anul 2024, când au reușit marea performanță de a fi vicecampioni la una dintre cele mai prestigioase competiții din lume – German Open Championship. Despre această performanță, clubul ,,Life is Dance” spune că: ,,Este o mândrie națională și o și mai mare mândrie pentru Alba Iulia, fiind primii sportivi din club care să câștige o astfel de medalie valoroasă la acest concurs. Au câștigat numeroase competiții internaționale și naționale, clasări pe podium și, de asemenea, au fost finaliști la competiții de prestigiu”.

Antrenorii lor de la clubul ,,Life is Dance” subliniază că la antrenamente au fost mereu omniprezenți, iar scuzele că sunt bolnavi sau că participă la diferite petreceri sau excursii nu au existat niciodată.

,,Noi, ca antrenori, am crescut alături de ei și ne considerăm norocoși să avem o astfel de pereche valoroasă și astfel de sportivi fideli și dedicați, iar această oportunitate de a reprezenta România la Campionatele Mondiale este visul oricărui antrenor tânăr. O experiență „once in a lifetime” pe care o apreciem enorm și care reprezintă apogeul nostru ca antrenori! Lukas și Maya este prima noastră pereche care are șansa și și-a câștigat șansa de a participa la un astfel de campionat și confirmă că viziunea noastră și direcția dansului lor este una bună. Ne bucurăm și mulțumim Federației Române de Dans Sportiv că am avut această șansă. O mare recunoștință o avem și pentru părinții acestor copii, le mulțumim pentru susținere și încredere și că au fost mereu înțelegători și că au făcut tot posibilul pentru ca acești copii să facă acest sport și să ajungă la un astfel de nivel.

Indiferent care va fi rezultatul, noi patru ne vom bucura de această experiență la maximum și vom valorifica și glorifica fiecare secundă! Sunteți un exemplu nu doar pentru toți copiii din club, care vă privesc cu admirație și visează să ajungă ca voi, ci și pentru copiii din alte cluburi și nu numai, pentru toți tinerii din ziua de azi. Un real exemplu că se poate și că nimic nu ar trebui să stea în calea visului tău!

Lukas și Maya, vă mulțumim și VĂ IUBIM! Vă dorim ca duminică să vă bucurați de clipele acestea magice, să fie despre voi, să fie despre povestea voastră, să fie cu emoție și cu lacrimi de fericire! Să dansați cu sufletul și cu inima pentru toți oamenii care vă iubesc, vă susțin și se bucură pentru voi! Căci atunci când dansezi cu sufletul, acesta transcende orice barieră și fiecare mișcare devine ARTĂ! Toți cei care îi admirați și îi iubiți, acum e momentul să vă arătați susținerea”, au încheiat antrenorii clubului Life is Dance pentru Ziarul Unirea.

Astfel, duminică, la Sibiu, Sala Transilvania, ora 13.00, antrenorii clubului vă așteptăm în număr cât mai mare — sportivi sau foști sportivi Life is Dance, prieteni, simpli admiratori virtuali — pentru ca toți să ne bucurăm de acest moment glorios pentru Life is Dance și CSM Unirea!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI