FOTO | Lucrările pe Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor, în plină desfășurare: Poduri, podețe și terasamente, pe ambele loturi

Lucrările pe Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor, în plină desfășurare: Poduri, podețe și terasamente, pe ambele loturi
Lucrările pe DJ 750 C, Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor, se desfășoară pe ambele loturi, respectiv Sălciua–Ponor și Râmeț–Mănăstirea Râmeț–Stremț–Teiuș, unde se intervine la poduri, podețe, terasamente și structura rutieră.
Proiectul vizează modernizarea a 40 de kilometri din Drumul Județean 750 C, pe traseul Sălciua – Ponor – Râmeț – Valea Mănăstirii – Stremț – Teiuș (DN1), lucrările aflate în execuție incluzând așternerea stratului de balast și a celui de piatră spartă.
,,Pe Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor se lucrează pe ambele loturi! Vorbim despre Lotul 1 Sălciua-Ponor și despre Lotul 2 Râmeț-Mănăstirea Râmeț-Stremț-Teiuș-DN 1. Lucrările vizează poduri, podețe, așternerea stratului de balast, a celui de piatră spartă, munca la terasamente și consolidările.
Reamintesc faptul că discutăm de cea mai mare investiție în infrastructură din acest an, derulată în județul Alba, realizată prin intermediul Programului „Regiunea Centru” 2021-2024, cu o valoare de 30 de milioane de euro.
Drumul Județean 750 C are o lungime de 40 de kilometri și parcurge traseul Sălciua, Ponor, Râmeț, Valea Mănăstirii, Stremt, Teiuș (DN1). Fără discuție, acest obiectiv va aduce dezvoltare economică și turistică pentru județul Alba. Zona este de poveste, iar peisajele extraordinare, bisericile ori muzeele etnografice vor atrage atât români, cât și străini.
Le mulțumesc, încă odată, colegilor mei care fac parte din echipa care face posibil acest proiect de anvergură. Prin el, județul Alba mai câștigă un punct de atracție și aduce un mare plus pentru dezvoltarea unor comunități”, se arată în mesajul publicat de Marius Hațegan, vicepreședinte Consiliul Județean Alba.
ACCIDENT rutier pe DN 1, între două autoturisme: Un copil și un bărbat din Alba, transportați de urgență la spital
ACCIDENT rutier pe DN 1 între două autoturisme: Un copil și un bărbat din Alba, transportați de urgență la spital O femeie, de 32 de ani, din județul Alba a fost implicată într-un accident rutier în județul Sibiu, produs pe DN 1, în localitatea Miercurea Sibiului, astăzi, 23 aprilie 2026. În urma evenimentului rutier, un […]
VIDEO | Pompierii din Blaj au salvat un câine izolat pe râul Târnava Mare: A fost izolat timp de 4 zile
Pompierii din Blaj au salvat un câine izolat pe râul Târnava Mare: A fost izolat timp de 4 zile Pompierii de la ISU Blaj au avut parte de o misiune inedită atunci când au intervenit pentru a salva un izolat pe o insulă de pe râul Târnava Mare de mai bine de 4 zile. Potrivit […]
24 aprilie 2026 | Lucrări de reparații la covorul asfaltic pe două străzi din Alba Iulia. Restricții de trafic
Lucrări de reparații la covorul asfaltic pe două străzi din Alba Iulia. Restricții de trafic Vineri, 23 aprilie 2026, începând cu ora 10:00, se vor desfășura lucrări de reparații la covorul asfaltic pe strada Vasile Goldiș și pe Bulevardul Transilvaniei (zona Schit), au anunțat joi, 23 aprilie 2026, reprezentanții Primăriei Alba Iulia. „Pentru a evita […]
Coiful de la Coțofenești ar urma să fie restaurat după furtul din Olanda: ,,Nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”
Coiful de la Coțofenești ar urma să fie restaurat după furtul din Olanda: ,,Nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”...
Când va avea loc următorul recensământ al populației în România: Populația țării, în scădere la început de 2026. Declin demografic accentuat în ultimii ani
Când va avea loc următorul recensământ al populației în România: Populația țării, în scădere la început de 2026. Declin demografic...
VIDEO | Se întrerupe furnizarea apei la Alba Iulia, în Orașul de Jos, pentru 48 de ore. Explicațiile directorului APA CTTA: ,,Vom putea interveni pe viitor mai ușor în caz de avarii”
Se întrerupe furnizarea apei la Alba Iulia, în Orașul de Jos, pentru 48 de ore: Explicațiile directorului APA CTTA. ,,Vom...
VIDEO | Borbolatița, obicei vechi de peste 1.000 de ani, păstrat de Sfântul Gheorghe într-un sat din Alba: Ritual pentru dezlegarea ploii, urmat de o păpăradă uriașă și petrecere
Borbolatița, obicei vechi de peste 1.000 de ani, păstrat de Sfântul Gheorghe într-un sat din Alba: Ritual pentru dezlegarea ploii,...
ACCIDENT rutier pe DN 1, între două autoturisme: Un copil și un bărbat din Alba, transportați de urgență la spital
ACCIDENT rutier pe DN 1 între două autoturisme: Un copil și un bărbat din Alba, transportați de urgență la spital...
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
Ce nume se sărbătoresc de SFÂNTUL GHEORGHE 2026: Peste 900.000 de români își serbează onomastica în 23 aprilie
Nume sărbătorite de Sfântul Gheorghe 2026 • Nume derivate de la Gheorghe: George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică,...
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor care îşi sărbătoresc onomastica
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. URĂRI de „La mulţi ani” de Sf Gheorghe, FELICITĂRI, TEXTE şi SMS-uri haioase și amuzante...