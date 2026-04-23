FOTO | Lucrările pe Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor, în plină desfășurare: Poduri, podețe și terasamente, pe ambele loturi

Lucrările pe Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor, în plină desfășurare: Poduri, podețe și terasamente, pe ambele loturi

Lucrările pe DJ 750 C, Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor, se desfășoară pe ambele loturi, respectiv Sălciua–Ponor și Râmeț–Mănăstirea Râmeț–Stremț–Teiuș, unde se intervine la poduri, podețe, terasamente și structura rutieră.

Proiectul vizează modernizarea a 40 de kilometri din Drumul Județean 750 C, pe traseul Sălciua – Ponor – Râmeț – Valea Mănăstirii – Stremț – Teiuș (DN1), lucrările aflate în execuție incluzând așternerea stratului de balast și a celui de piatră spartă.

,,Pe Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor se lucrează pe ambele loturi! Vorbim despre Lotul 1 Sălciua-Ponor și despre Lotul 2 Râmeț-Mănăstirea Râmeț-Stremț-Teiuș-DN 1. Lucrările vizează poduri, podețe, așternerea stratului de balast, a celui de piatră spartă, munca la terasamente și consolidările.

Reamintesc faptul că discutăm de cea mai mare investiție în infrastructură din acest an, derulată în județul Alba, realizată prin intermediul Programului „Regiunea Centru” 2021-2024, cu o valoare de 30 de milioane de euro.

Drumul Județean 750 C are o lungime de 40 de kilometri și parcurge traseul Sălciua, Ponor, Râmeț, Valea Mănăstirii, Stremt, Teiuș (DN1). Fără discuție, acest obiectiv va aduce dezvoltare economică și turistică pentru județul Alba. Zona este de poveste, iar peisajele extraordinare, bisericile ori muzeele etnografice vor atrage atât români, cât și străini.

Le mulțumesc, încă odată, colegilor mei care fac parte din echipa care face posibil acest proiect de anvergură. Prin el, județul Alba mai câștigă un punct de atracție și aduce un mare plus pentru dezvoltarea unor comunități”, se arată în mesajul publicat de Marius Hațegan, vicepreședinte Consiliul Județean Alba.

