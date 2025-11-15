FOTO | Lucrările la podul „Maria lui Mitru” din Teiuș, în etapa finală: Primăria anunță ultimele intervenții
Lucrările la podul „Maria lui Mitru” din Teiuș, în etapa finală: Primăria anunță ultimele intervenții
Vineri dimineață, 14 noiembrie 2025, reprezentanții Primăriei Teiuș au anunțat că podul rutier „Maria lui Mitru”, construit peste Valea Geoagiului, a ajuns la ultimele retușuri înainte de deschiderea completă.
Potrivit acestora, în prezent se montează balustradele de protecție, elementele de siguranță ale parapetelor, precum și stâlpii de iluminat echipați cu lămpi LED și panouri fotovoltaice. În scurt timp, zona urmează să fie dotată și cu semnalizarea rutieră necesară, care va reglementa traficul pe un obiectiv proiectat să asigure o legătură sigură și durabilă între cele două maluri ale văii.
Citește și: VIDEO | Final de proiect la podul rutier „Maria lui Mitru” din Teiuș: Asfalt pe toate racordurile și iluminat pe drum spre finalizare
„În scurt timp, semnalizarea rutieră ce va echipa podul și zona va reglementa componenta rutieră a unei investiții sigure și solide, menite să lege pentru mulți ani de acum înainte cele două maluri ale Văii Geoagiului – o adevărată construcție de artă rutieră”, au transmis reprezentanții administrației locale.
Ziarul Unirea a relatat în ultimele săptămâni evoluția proiectului. În urmă cu o lună, lucrările au fost reluate pe strada Axente Sever, iar la 20 octombrie au fost publicate imagini video care arătau stadiul avansat al construcției. Pe atunci, primarul Teiușului, Mirel Vasile Hălălăi, anunța că podul este aproape finalizat: racordurile rutiere și pietonale erau asfaltate, iar singurul element rămas de montat era iluminatul public.
Investiția, în valoare de peste 1,5 milioane de lei, este considerată una importantă pentru infrastructura orașului, primarul apreciind seriozitatea constructorului și calitatea lucrărilor.
Finalizarea montajelor de siguranță și a iluminatului reprezintă ultimele etape înainte ca podul „Maria lui Mitru” să fie dat complet în folosință.
