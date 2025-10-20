VIDEO | Final de proiect la podul rutier „Maria lui Mitru” din Teiuș: Asfalt pe toate racordurile și iluminat pe drum spre finalizare

Final de proiect la podul rutier „Maria lui Mitru” din Teiuș: Asfalt pe toate racordurile și iluminat pe drum spre finalizare

Duminică, 19 octombrie 2025, primarul orașului Teiuș, Mirel Vasile Hălălăi, a anunțat pe Facebook că lucrările la podul rutier „Maria lui Mitru” sunt aproape gata. Investiția depășește un milion cinci sute de mii de lei și a fost realizată de un constructor pe care primarul îl consideră responsabil și serios, cu covor asfaltic pe toate racordurile rutiere și pietonale. Mai rămâne de montat doar iluminatul, a precizat edilul.

Primarul a amintit că proiectul a fost realizat cu atenție la detalii și cu implicarea unui constructor de încredere: „Așa cum spuneam, ne-am străduit pe parcursul timpului să-l prezentăm așa cum a fost realizat el, de către un constructor serios.”

Primarul de la Teiuș a explicat că podul va fi deschis circulației, cu tonaj limitat, pentru a proteja atât locuințele, cât și infrastructura orașului: „În scurt timp finalizarea acestui pod va permite deschiderea artelelor din oraș, limitată la un tonaj rezonabil, astfel încât să nu ne punem în pericol casele și, bineînțeles, traiul nostru de zi cu zi.”

În final, edilul a menționat importanța acestei investiții pentru comunitate: „Este o investiție frumoasă, realizată prin Anghel Saligny, scăpată în acest moment din ghearele destructurărilor și adusă așa cum trebuie aici la Teiuș. Mă bucur pentru acest lucru și am satisfacția că lăsăm ceva după noi, de care să ne bucurăm cu toții, pentru că podul nu este al primarului, ci al întregii comunități.”

