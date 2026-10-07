Curier Județean

Foto | Lucrările de reamenajare a sensului giratoriu de pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia au fost finalizate: ,,De la o zonă cu un aspect neîngrijit, am ajuns la un spațiu curat”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Lucrările de reamenajare a sensului giratoriu de pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia au fost finalizate: ,,De la o zonă cu un aspect neîngrijit, am ajuns la un spațiu curat”

Au fost finalizate lucrările de reamenajare a sensului giratoriu de pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia. 

Petrecerea Divorțaților

Administrația locală anunță că a fost curățată și pregătită întreaga zonă, alături de refacerea spațiului verde și amenajarea suprafața cu pietriș decorativ și flori. 

,,De la o zonă cu un aspect neîngrijit, am ajuns la un spațiu curat”

Claudiu Nemeș, directorul executiv al Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Alba Iulia, a publicat următoarea postare pe o rețea de socializare în care vorbește despre subiect:

,,Lucrările de reamenajare a sensului giratoriu de pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia au fost finalizate.

Am curățat și pregătit întreaga zonă, am refăcut spațiul verde și am amenajat suprafața cu pietriș decorativ și flori. De la o zonă cu un aspect neîngrijit, am ajuns la un spațiu curat, modern și plăcut, care schimbă în bine imaginea zonei.”, se arată în mesajul publicat de Claudiu Nemeș, directorul executiv al Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Alba Iulia.

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