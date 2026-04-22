FOTO | Lucrările de întreținere și modernizare a drumurilor județene din Alba, în grafic: Intervenții în zonele Ocna Mureș, Fărău și Războieni

Lucrările de întreținere și modernizare a drumurilor județene din Alba, în grafic: Intervenții în zonele Ocna Mureș, Fărău și Războieni

Lucrările de întreținere și modernizare a drumurilor județene din Alba sunt în grafic, a anunțat, miercuri, 22 aprilie 2026 vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan.

Acesta a oferit detalii despre intervențiile din zonele Ocna Mureș, Fărău și Războieni.

„Biroul meu de la Consiliul Județean este acolo unde situația o cere!

Revin cu vești bune de pe șantierele din județ. Pe drumul dintre Ocna Mureș și Fărău am finalizat reparațiile cu plombe și burdușiri și am început să turnăm stratul de uzură.

De asemenea, alături de primarul Silviu Vințeler, am verificat stadiul lucrărilor de la Războieni, unde continuăm execuția rigolelor betonate și a acceselor în gospodăriile cetățenilor.

Toate aceste lucrări fac parte dintr-un amplu program de întreținere a celor peste 900 de kilometri de drum județean pe care Consiliul Județea Alba îi are în administrare, care va fi concretizat după aprobarea bugetului din data de 28 aprilie.

Tuturor numai bine!”, a scris Marius Hațegan într-o postare în mediul online.

