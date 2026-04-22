FOTO | Lucrările de întreținere și modernizare a drumurilor județene din Alba, în grafic: Intervenții în zonele Ocna Mureș, Fărău și Războieni

Lucian Dărămuș

Lucrările de întreținere și modernizare a drumurilor județene din Alba, în grafic: Intervenții în zonele Ocna Mureș, Fărău și Războieni

Lucrările de întreținere și modernizare a drumurilor județene din Alba sunt în grafic, a anunțat, miercuri, 22 aprilie 2026 vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan. 

Acesta a oferit detalii despre intervențiile din zonele Ocna Mureș, Fărău și Războieni.

„Biroul meu de la Consiliul Județean este acolo unde situația o cere!

Revin cu vești bune de pe șantierele din județ. Pe drumul dintre Ocna Mureș și Fărău am finalizat reparațiile cu plombe și burdușiri și am început să turnăm stratul de uzură.

De asemenea, alături de primarul Silviu Vințeler, am verificat stadiul lucrărilor de la Războieni, unde continuăm execuția rigolelor betonate și a acceselor în gospodăriile cetățenilor.

Toate aceste lucrări fac parte dintr-un amplu program de întreținere a celor peste 900 de kilometri de drum județean pe care Consiliul Județea Alba îi are în administrare, care va fi concretizat după aprobarea bugetului din data de 28 aprilie.

Tuturor numai bine!”, a scris Marius Hațegan într-o postare în mediul online.

Curier Județean

Jocurile de noroc vor fi interzise în municipiul Aiud: Când se va lua decizia

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 minute

în

22 aprilie 2026

De

Jocurile de noroc vor fi interzise în municipiul Aiud: Când se va lua decizia Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 23 aprilie 2026 (ora 14.00) a Consiliului Local Aiud se află și un proiect de hotărâre privind interzicerea unor activități de jocuri de noroc pe raza UAT – Municipiul Aiud. Ce prevede […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Destinația Anului 2026: Băile Sărate Ocna Mureș, Cetatea Alba Iulia, Ținutul Transapuseana și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, favorite în competiția destinațiilor de top din România: Până când se mai poate vota

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

22 aprilie 2026

De

Destinația Anului 2026: Băile Sărate Ocna Mureș, Cetatea Alba Iulia, Ținutul Transapuseana și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, favorite în competiția destinațiilor de top din România: Până când se mai poate vota Băile Sărate Ocna Mureș, Cetatea Alba Iulia, Ținutul Transapuseana și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia sunt favorite în competiția „Destinația Anului […]

Citește mai mult

Curier Județean

Jocurile de noroc, interzise în municipiul Sebeș! Decizie de ultimă oră în Consiliul Local

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

22 aprilie 2026

De

Jocurile de noroc, interzise în municipiul Sebeș! Decizie de ultimă oră în Consiliul Local Primăria Municipiului Sebeș a anunțat, miercuri, 22 aprilie 2026 că în ședința de îndată convocată prin Dispoziția Primarului nr. 130/22.04.2026 a fost aprobat proiectul privind interzicerea organizării și exploatării jocurilor de noroc pe raza municipiului Sebeș, proiect inițiat de Primarul Municipiului […]

Citește mai mult