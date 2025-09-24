FOTO | Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate pentru lărgirea drumului și montarea de podețe

Rămâi conectat

Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate pentru lărgirea drumului și montarea de podețe

Lucrările la Drumul Mănăstirilor sunt în plină desfășurare, a anunțat, miercuri, 24 septembrie 2025, Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.

Citește și: VIDEO | A fost predat amplasamentul pe DJ 750 C, Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor: Cum arată înainte de începerea lucrărilor

„Lucrăm în forță, cu utilaje de mare capacitate, pe Drumul Mănăstirilor. E cea mai mare investiție în infrastructură, din acest an, derulată în județul Alba!

La acest moment, se intervine pe ambele loturi pentru lărgirea drumului și montarea de podețe. Executantul lucrării este Elis Pavaje, iar costul total al acestui proiect, realizat prin intermediul Programului „Regiunea Centru” 2021-2024, se ridică la 30 de milioane de euro.

Drumul Județean 750 C-Drumul Mănăstirilor are o lungime de 40 de kilometri și parcurge traseul Sălciua, Ponor, Râmeț, Valea Mănăstirii, Stremt, Teiuș (DN1).

Fără discuție, acest obiectiv va aduce dezvoltare economică și turistică pentru județul Alba. Zona este de poveste, iar peisajele extraordinare, bisericile ori muzeele etnografice vor atrage atât români, cât și străini. Ne-am asigurat, de asemenea, că de-a lungul șoselei vor exista stații de autobuz, piste de biciclete și zone de belvedere.

Termenul de realizare a acestui proiect este de 24 de luni, dar eu sper să finalizăm lucrările în avans. Credeți-mă, va fi un drum spectaculos, unul dintre cele mai frumoase din câte ați văzut!”, a precizat Marius Hațegan.

