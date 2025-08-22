VIDEO | A fost predat amplasamentul pe DJ 750 C, Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor: Cum arată înainte de începerea lucrărilor
A fost predat amplasamentul pe DJ 750 C, Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor: Cum arată înainte de începerea lucrărilor
Consiliul Judeţean Alba a emis joi, 21 august 2025, ordinul de începere a lucrărilor pe DJ 750 C – Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor, iar astăzi, 22 august, a avut loc vizita în teren în vederea predării – primirii amplasamentului.
Reporterii ziarulunirea.ro au filmat porțiunea cea mai spectaculoasă a drumului, care începe după Mănăstirea Râmeț și se termină în zona sediului administrativ al comunei Râmeț, la intersecția cu Transapuseana (vezi video mai jos).
A fost predat amplasamentul oe DJ 750 C
”Începem lucrările la Drumul Județean 750 C-Drumul Mănăstirilor! În cursul zilei de ieri am semnat ordinul de începere a lucrărilor, iar astăzi a avut loc predarea amplasamentului. De luni, echipele de muncitori vor începe munca efectivă.
Valoarea proiectului este de 30 de milioane de euro. Drumul Mănăstirilor are o lungime de 40 de kilometri și cuprinde traseul Sălciua, Ponor, Râmeț, Valea Mănăstirii, Stremt, Teiuș (DN1). Investiția este realizată prin intermediul Programului ”Regiunea Centru” 2021-2024”, a declarat pentru ziarulunirea.ro Marius Hațegan, vicepreședintele CJ Alba.
Un traseu care unește locuri sfinte, cu peisaje care taie respirația
Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor este mai mult decât un simplu drum, este un traseu care unește locuri sfinte, lăcașuri de cult pline de istorie, credință și frumusețe duhovnicească. Prin această investiție, se oferă o nouă șansă Munților Apuseni, venind ca o continuare a proiectului Transapusenei, drumul renașterii acestei zone unice.
De la Sălciua la Teiuș, drumul trece prin locuri care vorbesc despre rădăcinile noastre, despre jertfă și credință. Șoseaua parcurge una dintre cele mai frumoase zone din județ și chiar din țară. Sunt sigur că peisajele care îți taie respirația, bisericile ori muzeele etnografice vor face din acest loc o destinație preferată de turiști români dar și străini.
Peste 38 de km modernizați de la Sălciua de Sus la Teiuș
Investiţia vizează modernizarea unui tronson de 38,093 km, între Sălciua de Sus (DN 75) – Dealu Caselor – Valea Largă – Vale în Jos – Ponor – Râmeţ – Valea Mănăstirii – Geoagiu de Sus – Stremţ – Teiuş (DN 1). Având în vedere complexitatea lucrărilor, drumul a fost împărțit în două segmente, fiecare cu caracteristici tehnice distincte.
Pentru tronsonul I al drumului şi pentru primii cca 6 km din tronsonul II este prevăzută structură rutiera nouă. Pe restul lungimii tronsonului II se va freza asfaltul existent şi se va ranforsa structura rutieră existentă.
Se vor realiza lucrări pentru asigurarea stabilităţii corpului drumului, respectiv ziduri de sprijin de greutate, consolidare cu piloţi foraţi şi anrocamente. În plus, vor fi montate plase de protecție pe versanții cu risc de derocare.
O componentă importantă a proiectului o reprezintă lucrările de artă, care prevăd construcția a trei poduri noi: la km 43+520 (înlocuind podul existent), la km 32+270 (peste râul Geoagiu) și la km 10+306 (peste Valea Bucurului), precum şi înlocuirea podețelor transversale degradate.
Pentru a îmbunătăți siguranța și confortul circulației, se vor amenaja platforme de încrucișare. De asemenea, proiectul include un sistem de colectare a apelor pluviale (șanțuri, rigole) și modernizarea intersecţiilor cu drumurile laterale.
Pentru viitorul mobilității, se vor amplasa două stații de încărcare pentru mașini electrice și 11 stații de autobuz, iar pe tronsonul II vor fi amenajate două sectoare de pistă pentru cicliști.
Proiectul este finanţat prin intermediul Programului „Regiunea Centru” 2021-2027 şi are o valoare de 210.304.218,64 lei din care 101.044.788,50 lei reprezintă valoarea cofinanţării Uniunii Europene.
Constructorul, ELIS PAVAJE, va avea la dispoziţie 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor.
