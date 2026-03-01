FOTO: Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia) – dublu campion național! Mihaela Blaga – aur și argint: o zestre extraordinară pentru sportivii din Alba!!!

Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia) – dublu campion național la Campionatele Naționale de atletism! Mihaela Blaga – aur și argint: o zestre extraordinară pentru sportivii din Alba, pregătiți de Cristina Man!!!

O zestre extraordinară pentru atleții din Alba antrenați de Cristina Man, totalizându-se 10 medalii, 6 medalii de aur, 3 de argint și una de bronz, cucerite de Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia), Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) și Lenuța Constantin (CS Universitar Alab Iulia)

La București, în Sala „Ioan Soter”, se desfășoară în aceste zile Campionatele Naționale de atletism în sală, Seniori și Under 23.

„Sunt rezultatele dorite și așteptate. Ne bucurăm enorm pentru acest bilanț remarcabil„, a spus Cristina Man, mândră de performanțele elevilor săi.

Mihaela Blaga (AC Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia) a cucerit alte două medalii la campionatele naționale de atletism în sală, în proba de 3000 metri, aur la under 23 și argint la senioare.

Mihaela Blaga, cu timpul 9:34.67, s-a clasat pe locul secund fiind devansată de Mădălina Sîrbu (CSM Rarăul Câmpulung, timpul 9:28.81, PB), pe poziția a treia fiind Adelina Dumitrescu (Gloria Buzău, rezultatul 9:44.35, SB).

Atleta din Blaj a luat la aceste naționale 4 medalii, dintre care 3 de aur, în cursele de 1500 metri și 3000 metri.

Lenuța Constantin (CS Universitar Alba Iulia) a terminat pe poziția a 4-a la senioare (timpul 9:50.06, PB) și a luat medalie de argint la Under 23 ( bronz a avut și în cursa de 1500 metri).

În cursa masculină pe distanța de 3000 metri s-a impus Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj), campion național atât la seniori, cât și la Under 23 (rezultatul 8:30.45). Pe podium au mai urcat Mihai Savlovschi (CS Medgidia, timpul 8:38.50, SB) și Tudor Mărgășoiu (CSU Cluj Napoca, rezultatul 8:38.84).

Andrei Casian Crașovan (CSȘ Caransebeș/ Mica Romă Blaj) a încheiat pe locul 6 la seniori, cu timpul 8:53.95 (PB, locul 4 la Under 23), fiind urmat în ierarhie de David George Cozma (CS Universitar Alba Iulia), care a terminat pe poziția a șaptea (8:54.18)

Astfel, zestrea competitorilor legitimați la cluburi din Alba cuprinde 10 medalii, un bilanț remarcabil: *Mihaela Blaga – două medalii de aur (seniori și Under 23) la 1500 metri; o medalie de argint (seniori) și o medalie de aur (Under 23), la 3000 metri; *Lucian Ștefan: – o medalie de argint (seniori) și una de aur (Under 23) la 1500 metri; două medalii de aur la 3000 metri (seniori și Under 23); *Lenuța Constantin – bronz la under 23, la 1500 de metri și argint la Under 23, la 3000 metri.

