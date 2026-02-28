FOTO: Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia), dublă campioană națională în sală! Medalii pentru Lucian Ștefan și Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia)

Atleta Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia), dublă campioană națională în sală! Medalii pentru Lucian Ștefan și Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia)

Atleta Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/ CSU Alba Iulia) a devenit dublă campioană națională în proba de 1500 de metri din cadrul campionatelor naționale în sală, atât la seniori cât și la Under 23.

De asemenea, Lucian Ștefan (CSU Alba Iulia/ Mica Romă Blaj) a terminat pe locul secund la seniori și a câștigat la Under 23 în cursa masculină pe respectiva distanță. O altă medalie a fost adjudecată de Lenuța Constantin (CS Universitar Alba Iulia), medalie de bronz la Under 23 (locul 5 la seniori, cu timpul 4:33.86, SB).

„Rezultatele sunt bune în această competiție, cucerindu-se medalii importante. În plus și Mihaela și Lucian au luat aurul cu recorduri personale”, a punctat antrenorul Cristina Man (Mica Romă Blaj/CS Universitar Alba Iulia).

Mihaela Maria Blaga a terminat prima cu rezultatul 4:27.11 (PB), o revanșă după cursa mai puțin reușită de la Balcaniada recentă de la Belgrad, fiind urmată de Alexandra Hudea (CSM Mediaș, timpul 4:28.58, PB) și Tabita Teușan (CSM Timișoara, rezultat 4:29.99, SB)

Lucian Florin Ștefan a fost al doilea (timpul 3:55.31, PB), fiind întrecut de Dorin Roșu (CSM Deva, rezultatul 3:54.64, SB), pe treapta a treia a podiumului clasându-se Tudor Mărgășoiu (CSU Cluj Napoca, timpul 3:56.54). Andrei Casian Crașovan (CSȘ Caransebeș/ Mica Romă Blaj) a fost al șaselea (3:58.95), iar aiudeanul David George Cozma (CS Universitar Alba Iulia) a terminat pe locul 10 (4:03.43, PB).

La București, în Sala „Ioan Soter”, se desfășoară în aceste zile Campionatele Naționale de atletism în sală, Seniori și Under 23. Cei cinci sportivi legitimați la cluburi din Alba vor mai lua startul duminică seara și pe distanța de 3000 metri.

