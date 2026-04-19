FOTO: LPS Sebeș (Under 19) și CSM Unirea Alba Iulia (Under 17), doar victorii în 2026! Cinci din cinci pentru echipele lui Doru Oancea și Silviu Miron

Dan HENEGAR

LPS Sebeș (Under 19) și CSM Unirea Alba Iulia (Under 17), doar victorii în 2026! Cinci din cinci pentru echipele pregătite de Doru Oancea și Silviu Miron

În acest moment, 3 echipe din cele 4 din Alba sunt clasate pe podium, iar LPS Sebeș (Under 19) și CSM Unirea Alba Iulia (Under 17) au doar victorii în 2026

Iarăși rezultate pozitive, 3 victorii și o remiză, pentru LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, conjudețenele angrenate în competițiile naționale Under 19 și Under 17 organizate de FRF, în dublele contând pentru etapa 20 din Seria 8. În runda următoare, duminică, 26 aprilie, sunt disputele CSM Unirea Alba Iulia – AFC Hermannstadt (duel cu liderul la Under 19) și CSC Șelimbăr – LPS Sebeș (confruntare cu fostul lider, la Under 17).!

*Under 19:

LPS Sebeș – Corvinul Hunedoara 4-1 (2-0): M. Cristea (1, 58), Vintilă (37), E. Vlad (79).

LPS Sebeș: Dragosin – Davel, Vintilă, Nicola, Moise, M. Cristea, Rădac, Ghitan, Cosma, Alisie, Todea; au mai intrat Crețu, E. Vlad, Moș, A. Ursu, P. Lăncrănjan. Antrenor Doru Oancea are 5 victorii consecutive în această primăvară. LPS Sebeș este pe locul secund, cu 48 de puncte (15 victorii, 3 remize, golaveraj 77-14).

Alma Sibiu – CSM Unirea Alba Iulia 0-0

„Alb-negrii”, pregătiți de Florin Danciu, au mizat pe distribuția Gliga – B. Rădoi, Clepan, Jurj, Monescu, Hațegan, R. Stanciu, Butnariu, Câșlariu, Ursu, Cristea; a mai intrat Lazăr. CSM Unirea Alba Iulia se poziționează pe locul 4, cu 31 de puncte (9 succese, 3 egaluri, golaveraj 59-27).

*Under 17:

LPS Sebeș – Corvinul Hunedoara 3-2 (2-0)

Bugnariu a realizat o triplă (2, 23, 62), într-o partidă în care scorul a devenit egal, 2-2, la un moment dat. Paul Păcurar i-a folosit pe Similie – Crișan, Dican, Cătană, Cibu, Horșa, Topală, Miclea, Bugnariu, Droj, Câmpean; au mai jucat Demian, Boca, Nicola, Fulea, Boitoș.  LPS Sebeș a strâns 41 de puncte (12 victorii, 5 egaluri, golaveraj 48-18), fiind pe treapta a treia a podiumului.

Alma Sibiu – CSM Unirea Alba Iulia 1-4 (1-2), au înscris Olar, Ghioancă, Oțel, Ursa.

Antrenorul Silviu Miron i-a utilizat pe Buftea – Simina, Duna, Dicu, Dirman, Ghioancă, Goia, Oțel, L. Vlad, Olar, Mureșan; au mai evoluat Sânmărghitean, Ciontea și Ursa. Partida a fost întreruptă 3 minute, după circa o oră de la start, din pricina unor nereguli cu asistența medicală. Uniriștii au câștigat toate cele 5 meciuri din acest an și au urcat pe locul 4, cu 39 de puncte (12 întâlniri adjudecate, 3 egaluri, golaveraj 57-38).

