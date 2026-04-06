FOTO: LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, doar victorii în campionatele de juniori Under 17 și Under 19! Conjudețenele, pe podium!

LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, doar victorii în campionatele de juniori Under 17 și Under 19! Conjudețenele, pe podium, cu 3 din 4 echipe!

Conjudețenele LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia (două succese nete) au realizat victorii în dublele interne din cadrul etapei 19 a Seriei 8, în competițiile Under 17 și Under 19 organizate de Federația Română de Fotbal.

Cu excepția grupei de Under 17 a „alb-negrilor”, celelalte conjudețene se clasează pe podium, LPS Sebeș – locul 2 (Under 19) și locul 3 (Under 17), CSM Unirea Alba Iulia – locul 3 (Under 19). LPS Sebeș (Under 19) și CSM Unirea Alba Iulia (Under 17) au doar victorii în 2026.

Stagiunea se va întrerupe o săptămână datorită Sărbătorilor Pascale, iar duminică 26 aprilie sunt întâlnirile CSC Șelimbăr – LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia – AFC Hermannstadt (la Micești, cu liderul la Under 19, respectiv locul secund la Unde 17). Rezultate:

Under 19:

*CSM Unirea Alba Iulia – Interstar Sibiu 3-1 (0-1), marcatori Câșlariu, Ursu – dublă. „Alb-negrii”, pregătiți de Florin Danciu, au aliniat formula Herlea – B. Rădoi, Clepan, Monescu, Jurj, R. Stanciu, Butnariu Câșlariu, Cristea, Ursu – Șimandi; au mai intrat Văidean, Hategan (a doua victorie consecutivă);

*LPS Sebeș – CSM Deva 3-0 (1-0), au înscris Nicola, Cl. Lăncrpnjan, M. Cristea (în derby-ul etapei). La gazde, Dragosin – Davel, Vintilă, Nicola, Moise – Ghitan, Rădac, Cosma, M. Cristea, Alisie – Todea, iar după pauză Crețu, Al. Ursu, Cl. Lăncrănjan, P. Lăncrănjan, Hațegan. Elevii lui Doru Oancea au câștigat cele 4 jocuri din primăvară.

LPS Sebeș se clasează pe poziția secundă, cu 45 de puncte (14 victorii, 3 remize, două eșecuri, golaveraj 73-13), iar CSM Unirea Alba Iulia a urcat pe treapta a treia a podiumului, cu 30 de puncte (9 succese, 3 egaluri, 7 înfrângeri, golaveraj 59-27), la egalitate cu CSM Deva.

Under 17:

*CSM Unirea Alba Iulia – Interstar Sibiu 9-1 (4-0), au înscris Ghioancă – triplă, Onilă – dublă, Oțel, Olar, Șut, Goia. Antrenorul Silviu Miron a mizat pe Gliga – Ciontea, Șut, Duna, Dirman – Oțel, Ghioanca, Goia, Vl. Luca – Onilă, Olar; au mai jucat Vesa, Dicu, Mureșan, Sânmărghitean, Simina;

*LPS Sebeș – Hermannstadt 2-1 (1-0), au înscris L. Crișan, Cîmpean. Uniriștii au 4 victorii din tot atâtea meciuri în primăvară. La „alb-albaștri”: Similie – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu – Droj, Horșa, Miclea, Topală, Nicola – Fulea (au mai evoluat Cîmpean, Moga, Boca, Hada și Boitoș). Gazdele au pierdut după o serie imbatabilă de 5 întâlniri (13 puncte).

În clasament, LPS Sebeș se poziționează pe treapta a treia a podiumului, cu 38 de puncte (11 succese, 5 egaluri, golaveraj 45-16), iar CSM Unirea Alba Iulia (foto) este pe locul 5, cu 36 de puncte (11 partide adjudecate, 3 remize, golaveraj 53-37).

Foto: LPS Sebeș, CSM Unirea Alba Iulia

