LPS Sebeș, a noua victorie a anului la Under 19 | Rareș Stanciu, gol pentru CSM Unirea Alba Iulia

LPS Sebeș, a noua victorie a anului la Under 19 | Rareș Stanciu, fratele internaționalului român Nicolae Stanciu, gol pentru CSM Unirea Alba Iulia!

LPS Sebeș a repurtat a noua victorie din tot atâtea meciuri la Under 19, un record stabilit de elevii lui Doru Oancea. În etapa 24 din Seria 8 a campionatelor Under 19 și Under 17 organizate de FRF, LPS Sebeș s-a impus clar în dubla cu ACS Mediaș, iar CSM Unirea Alba Iulia a învins la Under 19 și a pierdut la Under 17, cu liderul CSC Șelimbăr.

În 24 mai sunt dublele CSM Unirea Alba Iulia – CSM Deva și Interstar Sibiu – LPS Sebeș

*Under 19: LPS Sebeș – ACS Mediaș 4-0 (1-0),

au marcat Alisie dublă, E. Vlad, Hațegan. Au jucat Dragosin – Davel, Vintilă, Nicola, Moise – M. Cristea, Moș – Alisie, Rădac, Cl. Lăncrănjan – E. Vlad; au mai intrat Crețu, Zdroba, Al Ursu, An. Ursu, Hațegan, un succes dedicat atacantul Todea, accidentat. LPS Sebeș are un parcurs remarcabil, cu 9 victorii din tot atâtea jocuri în 2026, totalizând 13 partide la rând adjudecate și 25 de jocuri de când nu a pierdut (etapa a 9-a!). Sebeșenii sunt pe locul 2, cu 60 de puncte (19 victorii, 3 egaluri, golaveraj 96-15);

CSC Șelimbăr – CSM Unirea Alba Iulia 0-4 (0-1),

goluri înscrise de Ursu – dublă, Cristea și R. Stanciu. Florin Danciu i-a utilizat pe Herlea – Boancă, Jurj, Albu, Monescu, Butnariu, R. Stanciu, Ursu, Brate, Cristea, R. Dan; au mai intrat Hațegan, Bozeșan, Văidean. Sibienii au zero puncte, golaveraj 9-205 (!!!), bilanț care ne scutește de orice comentarii. „Alb-negrii” sunt pe locul 4, cu 37 de puncte (11 victorii, 4 remize, golaveraj 67-34)

*Under 17: LPS Sebeș – ACS Mediaș 5-1 (3-0), au înscris Topală și Cătană – duble, Bugnariu, în duelul dintre vecinele de clasament (despărțite de două puncte). Paul Păcurar i-a utilizat pe Similie – Crișan, Cătană, Dican, Cibu – Horșa, Miclea, Tiopală, Bugnariu – Droj, Câmpean; au mai intrat Demean, Fulea, Moga, Boca, Boitor; rezervă Cioară. LPS Sebeș se poziționează pe treapta a treia a podiumului, cu 50 de puncte (15 partide adjudecate, 5 egaluri, golaveraj 59-22)

*CSC Șelimbăr – CSM Unirea Alba Iulia

În confruntarea cu liderul, antrenorul Silviu Miron a apelat la Buftea – Ciontea, A. Florea, Duna, Dirman, Goia, Ghioancă, L. Vlad , Olar, Mureșan, Șut. Albaiulienii sunt pe locul 6, cu 40 de puncte (12 succese, 4 egaluri, golaveraj 61-47).

