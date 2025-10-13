FOTO: LPS Sebeș a devenit lider la Under 17 | Victorii clare și duble adjudecate pentru CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș

LPS Sebeș a devenit lider la Under 17, în Seria 8 a competițiilor fotbalistice organizate de FRF. Victorii clare și duble adjudecate pentru CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș

LPS Sebeș a devenit lider la Under 17 în urma etapei a opta din Seria 8 a competițiilor fotbalistice organizate de FRF, „leuții mici” fiind singura formație care nu a pierdut în actualul sezon.

O rundă în care cele două conjudețene, LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, au realizat victorii nete. Urmează dublele externe mult mai dificile de duminică, 19 octombrie, Hermannstadt – LPS Sebeș, ACS Mediaș – CSM Unirea Alba Iulia. Rezultate:

*Under 19, CSM Unirea Alba Iulia – CSȘ Caransebeș 7-1; LPS Sebeș – Alma Sibiu 7-0 (2-0), au înscris Lăncrănjan, Moise și Todea – duble, Cosma.

Antrenorul Doru Oancea a mizat pe Dragosin – An. Ursu, Vintilă, Nicola, Moise, Ghitan, Cl. Lăncrănjan, Cosma, M. Cristea, Todea, E. Vlad, mai intrând T. Crișan, Rădac, Davel, Moș, P. Lăncrănjan. Lider este, cu maximum de puncte, AFC Hermannstadt, următoarele clasate fiind reprezentantele Albei. LPS Sebeș este pe locul secund, cu 17 puncte (5 succese, două remize, o înfrângere, golaveraj 38-8). CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Florin Danciu) se clasează pe treapta a treia a podiumului, cu 16 puncte (5 victorii, un egal, două înfrângeri, goleveraj 35-9);

*Under 17, CSM Unirea Alba Iulia – CSȘ Caransebeș 3-0; LPS Sebeș – Alma Sibiu 6-0 (4-0), au marcat Cătană (3), Moga, Bugnariu, Căian.

Paul Păcurar i-a utilizat pe Similie – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu, Bugnariu, Boca, Moga, Miclea, Căian, Fulea, mai întrând Droj, Brumaru, Țîrlea și Demean. Într-o serie extrem de echilibrată, cu primele 5 formații „întinse” pe distanța a două puncte, LPS Sebeș, la egalitate cu ACS Mediaș (a învins în deplasare pe CSC Șelimbăr, fosta ocupantă a primei poziții), este noul lider, cu 18 puncte (5 partide adjudecate, 3 egaluri, golaveraj 17-3). CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Silviu Miron) este pe poziția a cincea, la egalitate cu AFC Hermannstadt (locul 4), „alb-negrii” având 16 puncte (5 meciuri câștigate, o remiză, două insuccese, golaveraj 20-16).

Foto: LPS Sebeș juniori

