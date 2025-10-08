LPS Sebeș, calificare în Cupa României la Under 19, după victoria cu Corvinul Hunedoara | Eliminare la Under 17 pentru „leuți”

LPS Sebeș s-a calificat în Cupa României la Under 19, după victoria cu Corvinul Hunedoara, scor 6-0. Eliminare la Under 17 pentru „leuți”

La Simeria, LPS Sebeș Under 19 a învins net, cu un set, 6-0 (3-0) pe Corvinul Hunedoara. Golurile vizitatorilor pregătiți de Doru Oancea au fost marcate de Moise, Todea, Cristea, Ghitan, Nicola și Cosma.

La Under 17, „leuții mici”, antrenor Paul Păcurar, au pierdut la limită, scor 0-1 (0-1) disputa cu Corvinul Hunedoara.

Următoarea etapă este în 5 noiembrie. Cu ambele formații s-a calificat CSM Unirea Alba Iulia, după dubla cu ACS Mediaș (6-0 și 1-0)

