FOTO: LPS CSU Alba Iulia, o nouă performanță deosebită, calificare și la turneu final Under 16! Baschetbalistele conduse de Valentin Urian, rezultate excelente pe trei fronturi

LPS CSU Alba Iulia a realizat o nouă performanță deosebită, o calificare și la turneu final Under 16! Baschetbalistele conduse de Valentin Urian înregistrează rezultate excelente pe trei fronturi, cu trei calificări la turneele finale, la Under 15 (locul 8), Under 16 (13-17 mai, locație deocamdată nestabilită), respectiv la ONSS (7-10 mai, la Sebeș)!
Alba Iulia are potențial și viitor în sportul de sub panou, această generație impresionând la nivel juvenil. LPS CSU Alba Iulia a organizat, în perioada 24-26 aprilie, turneul semifinal Under 16 la baschet feminin, în Sala „Universității 1 Decembrie 1918”. Din această fază, primele două clasate se vor califica la Turneul Final Grupa Valorică A, respectiv între primele 8 formații din țară. Formația din Cetatea Marii Uniri a repurtat două victorii, 62-48 cu Hoops Brașov și 89-69 cu CSM Târgoviște, realizându-și obiectivul după două jocuri. În ultimul meci, care nu mai avea nicio importanță în stabilirea ierarhiei finale, a fost un eșec cu marea favorită, Dan Dacian București (38-66). Principalele marcatoare au fost Karina Onea, Carla Alexandru, Ingrid Baicon-Ciban, și Cristina Cioara.
„Ne bucurăm de calificare și ne propunem să lăsăm o impresie cât se poate de favorabilă la turneul final. Sunt foarte mulțumit de fete, de atitudine și de determinare. Mă bucur că au fost unite și evoluția lor a fost bună, spre foarte bună, Trebuie să le mulțumim părinților, care ne-au fost alături pe tot parcursul turneului”, a spus Valentin Urian, un antrenor neobosit în activitatea sa la nivelul baschetului feminin autohton, cu rezultate excelente
Respectiva generație activează pe 3 fronturi competiționale, Under 15 (locul 8 la nivel național), Under 16 și Olimpiada Națională a Sportului Școlar (turneu final 7-10 mai, la Sebeș). Lotul LPS CSU: Karina Onea, Cristina Cioara, Carla Alexandru, Ingrid Baicon-Ciban, Sara Cataramă, Antonia Jitaru, Delia Mărcuș, Alesia Popa, Maya Niga, Ana Damian, Daria Popa, Maria Nichimiș, Anastasia Jitaru, Gabriela Banabic, 10 dintre echipiere activând și la Under 15!!!!
