FOTO, LIVE VIDEO| ”Tropote și Cai Putere în Țara Vinului 2022”: Concursuri hipice și MOTOCROSS, expoziție de produse tradiționale și muzică, în poligonul de la Micești

CRIZA facturilor la energie. Cât de pregătit este Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia pentru noul val de scumpiri

Atât consumatorii casnici, cât și instituțiile statului urmează să ducă o luptă acerbă cu facturile din această iarnă, din cauza actualei crize energetice.

Unele instituții s-au decis să ia măsuri de precauție mai din timp, cum este și cazul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, unde Gabriel Ristoiu, directorul acestuia, a declarat că următoarele luni nu îi vor lua prin surprindere în ceea ce ține de prețurile percepute la gaz și curent

„La sfârșitul anului trecut, am observat că prețurile la gaz și energie electrică au explodat. Puteam să continuăm un contract pe care îl aveam în derulare cu firmele mari aflate pe piață, însă am ales să derulăm o altfel de achiziție: am licitat pe bursa de mărfuri.

Surpriza a fost plăcută, am primit un preț mai mic decât cel oferit de vechii furnizori și avem avantajul că am negociat un preț fix, indiferent de fluctuația cotației pe piață, noi rămânem la același preț.

Avantajul este că putem avea o predictibilitate și pot să fac un buget pe care sunt sigur că nu îl voi depăși.

Aproximativ, prețul la gaz a rămas același din octombrie-noiembrie-decembrie. La curent a crescut, dar este în limitele prognozate.

Am reușit să facem economie, colegii mei au fost conștienți că este o criză energetică în lume și au reușit să reducă consumul la anumite categorii de indicatori”, a declarat pentru ziarulunirea.ro Gabriel Ristoiu, directorul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.

Românii vor avea nu mai puţin de 13 combinații posibile de prețuri la energie electrică, în ceea ce-i priveşte pe consumatorii casnici, după ce noile măsuri se vor pune în aplicare.

Mai precis, acest lucru înseamnă că vom avea de plătit facturi la energia electrică, în funcţie de kilowaţii consumaţi, de la minim 68 de lei până spre 1.200 de lei şi chiar mai mult, arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI), potrivit jurnalul.ro.

Românii care au în întreţinere cel puţin trei copii care merg la şcoală vor beneficia de un preţ mai mic la energia electrică, potrivit unui nou amendament adoptat la OUG pe energie. Aceste familii vor plăti pentru un kilowatt 0,68 lei, adică tariful minim care există, indiferent de consum.

Până acum, tariful de 0,68 lei pentru un kilowatt era valabil doar pentru cei care an un consum redus de 0-100 KWh inclusiv. De acum, familiile care au în întreţinere cel puţin trei copii înscrişi la învăţământ vor plăti tariful minim pentru un kWh, respectiv 68 de bani.