IPEC Alba Iulia, producătorul de porţelan, a bugetat afaceri de 37,5 milioane euro pentru anul 2026. Compania realizează peste 1% din farfuriile din întreaga lume
IPEC Alba Iulia, producătorul de porţelan, a bugetat afaceri de 37,5 milioane euro pentru anul 2026. Compania realizează peste 1% din farfuriile din întreaga lume
IPEC Alba Iulia, unul dintre principalii furnizori IKEA de pe piaţa locală, estimează pentru 2026 o cifră de afaceri de 37,5 milioane euro, în creştere cu aproximativ 7% faţă de anul trecut, scrie ZF pe baza informaţiilor transmise de companie.
IPEC a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de 35 milioane euro, în creştere cu aproximativ 28% în euro faţă de anul anterior.
Compania a realizat în 2024 afaceri de 135,7 mil. lei (27,3 mil. euro), un profit net de aproape 3,1 mil. lei (623.000 de euro), cu un număr mediu de 521 de angajaţi, conform informaţiilor publice.
„Pentru 2026 ne-am propus o cifră de afaceri de 37,5 milioane euro. Anul 2026 a adus o taxă antidumping de 79% la produsele din China, care ne aşteptăm să limiteze impactul negativ pe care-l au războaiele de pe mapamond“, a declarat pentru ZF Transilvania Cristian Covaciu, cofondator şi acţionar al IPEC.
IPEC Alba Iulia este unul dintre cei mai mari producători de farfurii de porţelan din Europa, realizând la Alba Iulia peste 1% din farfuriile din întreaga lume. Producătorul autohton a devenit treptat unul dintre cei mai performanţi din lume, întrucât lucrează cu roboţi industriali şi cu cele mai noi tehnologii de producţie, potrivit unor informaţii furnizate anterior de reprezentanţii companiei.
IPEC se află printre cei mai mari jucători din lume în domeniul produselor de menaj şi porţelan superior, cu aproximativ 50 de milioane de piese fabricate anual şi livrate la nivel global, din Japonia până în SUA, conform unor informaţii anterioare.
IPEC Alba Iulia lucrează atât cu restaurante, cât şi cu unii dintre cei mai mari retaileri din Europa, precum IKEA, Carrefour, Metro şi Aldi.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Reacția liderilor politici din Alba după căderea Guvernului Bolojan: Mesajele transmise de Dumitrel, Mureșan și Dogar
Reacția liderilor politici din Alba după căderea Guvernului Bolojan: Mesajele transmise de Dumitrel, Mureșan și Dogar Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan depusă de PSD și AUR a fost adoptată, marți, 5 mai 2026, în plenul reunit al Parlamentului României. S-au înregistrat 281 de voturi „pentru” adoptarea moțiunii de cenzură și 4 împotrivă. Astfel, a […]
VIDEO | Oficial! Guvernul Bolojan, RĂSTURNAT prin moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR: Ce urmează
VIDEO | Guvernul Bolojan, răsturnat prin moțiune de cenzură depusă de PSD și AUR: Ce urmează Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan depusă de PSD și AUR a fost adoptată, marți, 5 mai 2026, în plenul reunit al Parlamentului României. S-au înregistrat 281 de voturi „pentru” adoptarea moțiunii de cenzură și 4 împotrivă. A fost […]
Alba Iulia are BUGET pe 2026 aprobat. Primarul Gabriel Pleșa: „Am încercat să facem un buget cât mai echilibrat, i-aș da nota 8”
Alba Iulia are BUGET pe 2026 aprobat. Primarul Gabriel Pleșa: „Am încercat să facem un buget cât mai echilibrat, i-aș data nota 8” Proiectul de buget pe anul 2026 al municipiului Alba Iulia a fost adoptat, marți, 5 mai 2026 într-o ședință extraordinară a Consiliului Local. Consilierii locali AUR au votat împotriva proiectului de buget. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Veniturile din chirii sau tranzacții cu criptomonede, în vizorul ANAF: Documentele pe care trebuie să le păstreze proprietarii și investitorii
Veniturile din chirii sau tranzacții cu criptomonede, în vizorul ANAF: Documentele pe care trebuie să le păstreze proprietarii și investitorii...
PNL NU mai face coaliție cu PSD! Decizie majoritară după ședința fulger: 34 de voturi pentru, 10 abțineri – SURSE
PNL NU mai face coaliție cu PSD! Decizie majoritară după ședința fulger: 34 de voturi pentru, 10 abțineri – SURSE...
Știrea Zilei
IPEC Alba Iulia, producătorul de porţelan, a bugetat afaceri de 37,5 milioane euro pentru anul 2026. Compania realizează peste 1% din farfuriile din întreaga lume
IPEC Alba Iulia, producătorul de porţelan, a bugetat afaceri de 37,5 milioane euro pentru anul 2026. Compania realizează peste 1%...
Reacția liderilor politici din Alba după căderea Guvernului Bolojan: Mesajele transmise de Dumitrel, Mureșan și Dogar
Reacția liderilor politici din Alba după căderea Guvernului Bolojan: Mesajele transmise de Dumitrel, Mureșan și Dogar Moțiunea de cenzură împotriva...
Curier Județean
20 de puncte noi de reîncărcare a mașinilor electrice într-un oraș din Alba: În ce stadiu este proiectul
20 de puncte noi de reîncărcare a mașinilor electrice într-un oraș din Alba: În ce stadiu este proiectul Primăria Aiud...
8 mai 2026 | Ziua Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș: 80 de ani de excelență
Ziua Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș: 80 de ani de excelență Sub genericul „Arc peste timp. 80 de ani de...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia
Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia Aleșii locali ai PSD...
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
Opinii Comentarii
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări Ziua internaţională a moaşelor este celebrată la...
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026 Suntem la începutul lunii...