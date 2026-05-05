Veniturile din chirii sau tranzacții cu criptomonede, în vizorul ANAF: Documentele pe care trebuie să le păstreze proprietarii și investitorii
Agenția Națională de Administrare Fiscală a intensificat, în ultima perioadă, controalele fiscale care vizează persoanele fizice ce obțin venituri din surse extrasalariale, precum închirieri, activități agricole, investiții pe bursă sau tranzacții cu criptomonede.
În același timp, contribuabilii mai au la dispoziție aproximativ trei săptămâni pentru a transmite declarația unică, document prin care trebuie raportate veniturile realizate și achitate obligațiile fiscale aferente, inclusiv contribuția la sănătate (CASS), acolo unde este cazul.
Specialiștii fiscali atrag atenția că, în contextul acestor controale tot mai frecvente, este esențial ca persoanele fizice să își țină o evidență clară a veniturilor și cheltuielilor și să păstreze documentele justificative.
Consultantul fiscal Andreea Gheorghe a explicat că, spre deosebire de companii, care au departamente de contabilitate bine organizate, persoanele fizice sunt adesea vulnerabile în cazul unui control, tocmai din lipsa documentelor.
„Recomandarea clară este ca, atunci când începem să investim în criptomonede sau pe bursă ori să obținem venituri din chirii, să ne organizăm foarte bine. Ideal este să avem o evidență clară, chiar și într-un fișier simplu, și să păstrăm bonuri și facturi”, a explicat aceasta, pentru știrileprotv.ro.
Potrivit specialistei, lipsa documentelor justificative poate îngreuna semnificativ procesul de verificare fiscală, iar contribuabilii pot ajunge în situația în care nu își pot demonstra cheltuielile sau veniturile reale.
În aceste cazuri, riscurile variază în funcție de situația fiecărui contribuabil, de la plata unor impozite mai mari decât cele datorate, până la includerea unor sume în baza de impozitare care, în mod normal, ar putea beneficia de tratamente fiscale diferite.
„Depinde de fiecare caz în parte, dar în lipsa documentelor justificative poți ajunge să plătești mai mult decât ar fi fost necesar”, a mai precizat Andreea Gheorghe.
Autoritățile fiscale urmăresc, în general, creșterea gradului de conformare voluntară și corectă a contribuabililor, în special în zonele cu venituri greu de monitorizat automat, precum investițiile online sau închirierea de bunuri.
