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FOTO, LIVE VIDEO: “Gala Centenar HCC 100”, sfârșitul manifestărilor dedicate sărbătoririi a 100 de ani de la înființarea Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia

Adăugat de Ziarul Unirea în 02.03.2019.
Salvat la Ştirea zilei

Sărbătorirea celor 100 de ani de la înființarea Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia s-a încheiat sâmbătă, 2 martie 2019, cu “Gala Centenar HCC 100”, care a avut loc la sala “Ballroom” din Alba Mall.

“Gala Centenar HCC 100” a încheiat seria manifestărilor dedicate sărbătoririi a 100 de ani de la înființarea Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia.

În cadrul galei au fost premiate instituții de învățământ din oraș, sponsori și parteneri media.

ŞCOLI GIMNAZIALE, LICEE, COLEGII, INSTITUŢII DIN ALBA IULIA

1              ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA

2              ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA

3              ŞCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA

4              ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE GOLDIŞ” ALBA IULIA

5              LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA

6              COLEGIUL ECONOMIC “DIONISIE POP MARŢIAN” ALBA IULIA

7              COLEGIUL NAŢIONAL  MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA

8              COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA

9              LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA

10           LICEUL TEHNOLOGIC ” ALEXANDRU DOMŞA” ALBA IULIA

11           LICEUL TEHNOLOGIC ” DORIN PAVEL” ALBA IULIA

12           SEMINARUL  TEOLOGIC ORTODOX “SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN”  ALBA IULIA

13           SEMINARUL  TEOLOGIC  ROMANO -CATOLIC  ALBA IULIA

14           ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ALBA IULIA

15           BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ LUCIAN BLAGA ALBA

16           UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA

17           CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

18           CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA

Sponsori

  1. IPEC
  2. ROMAQUA GROUP BORSEC
  3. FLOREA
  4. S.C. JIDVEI S.R.L.
  5. ELIT S.A.
  6. ANTEL
  7. OPTICLINE DR. TEODOR HOLHOȘ
  8. KRONOSPAN
  9. SIMODOR GROUP S.A.
  10. ALPIN 57 LUX
  11. SMITHFIELD ROMÂNIA
  12. SC APPA CTTA S.A.

PARTENERII MEDIA:

  1. ZIARUL UNIREA
  2. CENTRU DE IMAGINE
  3. RADIO ROMÂNIA CLUJ
  4. ALBA24
  5. RADIO UNIREAFM
  6. ALBA CAROLINA TV
  7. NOVAK EDIT ORSOLYA
  8. SIMA ANDREEA MARIA
  9. PANȚIR DIANA ELENA
  10. VOLONCIU DIANA

 

  1. PARLAMENTUL UI EUROPEAN, DOAMNEI MARIANA COSAC,  ȘEFUL UNITĂȚII DE VIZITE ȘI SEMINARII D.G. COMUNICARE
  2. MINISTERULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  3. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
  4. SERVICIUL JUDEȚEAN ALBA AL ARHIVELOR NAȚIONALE
  5. DOMNULUI SIMION DRĂGOI
  6. DOMNULUI STRĂJAN IOAN
  7. DOMNULUI CONSTANTIN GOMBOȘ
  8. DOMNIȘOAREI SONIA BODEA
  9. DOAMNEI DANIELA FLOROIAN
  10. PALATULUI COPIILOR ALBA IULIA
  11. ȘCOALA DE AFACERI
  12. ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ
  13. TIPO REX S.R.L.
  14. COFETĂRIA CORINA
  15. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SEBEȘ
  16. SÂNTIMBREAN AUREL
  17. DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE TINERET ȘI SPORT ALBA

 

 

 

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

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