FOTO, LIVE VIDEO: “Gala Centenar HCC 100”, sfârșitul manifestărilor dedicate sărbătoririi a 100 de ani de la înființarea Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia
Sărbătorirea celor 100 de ani de la înființarea Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia s-a încheiat sâmbătă, 2 martie 2019, cu “Gala Centenar HCC 100”, care a avut loc la sala “Ballroom” din Alba Mall.
“Gala Centenar HCC 100” a încheiat seria manifestărilor dedicate sărbătoririi a 100 de ani de la înființarea Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia.
În cadrul galei au fost premiate instituții de învățământ din oraș, sponsori și parteneri media.
ŞCOLI GIMNAZIALE, LICEE, COLEGII, INSTITUŢII DIN ALBA IULIA
1 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA
2 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA
3 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” ALBA IULIA
4 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE GOLDIŞ” ALBA IULIA
5 LICEUL DE ARTE “REGINA MARIA” ALBA IULIA
6 COLEGIUL ECONOMIC “DIONISIE POP MARŢIAN” ALBA IULIA
7 COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA
8 COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA
9 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA
10 LICEUL TEHNOLOGIC ” ALEXANDRU DOMŞA” ALBA IULIA
11 LICEUL TEHNOLOGIC ” DORIN PAVEL” ALBA IULIA
12 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA
13 SEMINARUL TEOLOGIC ROMANO -CATOLIC ALBA IULIA
14 ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ALBA IULIA
15 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ LUCIAN BLAGA ALBA
16 UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA
17 CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
18 CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ ALBA
Sponsori
- IPEC
- ROMAQUA GROUP BORSEC
- FLOREA
- S.C. JIDVEI S.R.L.
- ELIT S.A.
- ANTEL
- OPTICLINE DR. TEODOR HOLHOȘ
- KRONOSPAN
- SIMODOR GROUP S.A.
- ALPIN 57 LUX
- SMITHFIELD ROMÂNIA
- SC APPA CTTA S.A.
PARTENERII MEDIA:
- ZIARUL UNIREA
- CENTRU DE IMAGINE
- RADIO ROMÂNIA CLUJ
- ALBA24
- RADIO UNIREAFM
- ALBA CAROLINA TV
- NOVAK EDIT ORSOLYA
- SIMA ANDREEA MARIA
- PANȚIR DIANA ELENA
- VOLONCIU DIANA
- PARLAMENTUL UI EUROPEAN, DOAMNEI MARIANA COSAC, ȘEFUL UNITĂȚII DE VIZITE ȘI SEMINARII D.G. COMUNICARE
- MINISTERULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE
- MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
- SERVICIUL JUDEȚEAN ALBA AL ARHIVELOR NAȚIONALE
- DOMNULUI SIMION DRĂGOI
- DOMNULUI STRĂJAN IOAN
- DOMNULUI CONSTANTIN GOMBOȘ
- DOMNIȘOAREI SONIA BODEA
- DOAMNEI DANIELA FLOROIAN
- PALATULUI COPIILOR ALBA IULIA
- ȘCOALA DE AFACERI
- ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ
- TIPO REX S.R.L.
- COFETĂRIA CORINA
- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SEBEȘ
- SÂNTIMBREAN AUREL
- DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE TINERET ȘI SPORT ALBA