Sport

Roxana Cordea (AC Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) argint la Campionatele Naționale Under 18 | Atleta din Alba, vicecampioană națională în proba de 3000 metri!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 12 minute

în

De

Roxana Cordea (AC Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) argint la Campionatele Naționale Under 18 | Atleta din Alba, vicecampioană națională în proba de 3000 metri, la Craiova!

Roxana Cordea (AC Mica Romă Blaj/ CSȘ Blaj) a devenit vicecampioană națională, clasându-se pe locul secund în proba de 3000 metri (cu timpul 10:47.91) din cadrul Campionatelor Naționale de Atletism Under 18 de la Craiova.

Citește și: FOTO: Roxana Cordea (Luceafărul Jidvei) – medalie de aur la Campionatele Naționale de cros Under 16

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Talentata competitoare a fost întrecută de Anna Lena Racz (CSȘ Sfântu Gheorghe, timpul 10:43.34), pe ultima treaptă a podiumului regăsindu-se Denisa Horlescu (LPS Iași/Politehnica Iași, cu rezultatul 10:52.47), într-o cursă cu 16 alergătoare la start. Roxana Cordea și-a început cariera la Luceafărul Jidvei (la fel ca Viorel Medeșan), antrenor Andras Gaspar, și din acest an a trecut la Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj, unde se pregătește cu Cristina Man și Rareș Miklos. Sportiva în vârstă de 16 ani a mai terminat pe locul 5 în proba de 1500 metri (rezultatul 4:57.52, cel mai bun timp al sezonului, SB)

Au mai participat:

*Andreas Mihu (CS Unirea Alba Iulia) – locul 21 la 100 metri (cu PB, timpul 12.15) și locul 22 la 200 metri (rezultatul 24.50);

*Georgiana Beldean (CS Unirea Alba Iulia), nu a terminat proba de 5000 metri marș; Iasmina-Nicoleta Rațiu (CS Unirea Alba Iulia) – locul 5 în proba de 5000 metri marș (32.01,37, PB), pregătiți de Mihaela Vlas;

*Ioan Luca Borza (CSM Unirea Alba Iulia) – descalificat la 5000 metri marș (antrenor Ana Rodean);

*Viorel Ioan Medeșan (AC Mica Romă Blaj/ CSȘ Blaj) – locul 8 la 800 metri (timpul 1:59.73) și locul 18 la 400 metri (rezultatul 53.28).

Urmează, tot la Craiova, Campionatele Naționale de Atletism Under 20, unde la start se vor regăsi Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia, la 1500 metri și 3000 metri), Roxana Cordea, Viorel Medeșan și George Cozma (toți AC Mica Romă Blaj).

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

AUR pentru David Popovici (și) în proba de 200 m liber de la Trofeul Settecolli 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

28 iunie 2026

De

AUR pentru David Popovici (și) în proba de 200 m liber de la Trofeul Settecolli 2026 O nouă performanță internațională a înotătorului român David Popovici. Acesta a cucerit, în seara zilei de duminică, 28 iunie 2026, medalia de aur în proba de 200 m liber a Trofeului Settecolli, de la Roma. Timpul său a fost […]

Citește mai mult

Sport

VIDEO | Nicolae Stanciu, un nou gol în China: Cadou de ziua fiicei Zoe (4 ani) al fotbalistului albaiulian

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

28 iunie 2026

De

Nicolae Stanciu, un nou gol în China: Cadou de ziua fiicei Zoe (4 ani) al fotbalistului albaiulian Zi fastă pentru fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu. Duminică, 28 iunie 2026, el și-a început prestația din meciul de pe teren propriu al echipei sale din China, Dalian Yingbo, cu un nou gol, excelent cadou de ziua fiicei sale […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Campionatul Mondial de Fotbal 2026: S-au stabilit „16”-imile de finală. Insulele Capului Verde, una dintre uriașele surprize din istoria turneelor finale

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

28 iunie 2026

De

Campionatul Mondial de Fotbal 2026: S-au stabilit „16”-imile de finală. Insulele Capului Verde, una dintre uriașele surprize din istoria turneelor finale Reprezentativa Insulelor Capului Verde, din postura de debutantă la turneele finale, a furnizat una dintre cele mai mari surprize din istoria turneelor finale, calificându-se în „16”-imile de finală ale Campionatului Mondial 2026. „Rechinii albaștrii” […]

Citește mai mult