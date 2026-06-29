Roxana Cordea (AC Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj) argint la Campionatele Naționale Under 18 | Atleta din Alba, vicecampioană națională în proba de 3000 metri, la Craiova!

Roxana Cordea (AC Mica Romă Blaj/ CSȘ Blaj) a devenit vicecampioană națională, clasându-se pe locul secund în proba de 3000 metri (cu timpul 10:47.91) din cadrul Campionatelor Naționale de Atletism Under 18 de la Craiova.

Talentata competitoare a fost întrecută de Anna Lena Racz (CSȘ Sfântu Gheorghe, timpul 10:43.34), pe ultima treaptă a podiumului regăsindu-se Denisa Horlescu (LPS Iași/Politehnica Iași, cu rezultatul 10:52.47), într-o cursă cu 16 alergătoare la start. Roxana Cordea și-a început cariera la Luceafărul Jidvei (la fel ca Viorel Medeșan), antrenor Andras Gaspar, și din acest an a trecut la Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj, unde se pregătește cu Cristina Man și Rareș Miklos. Sportiva în vârstă de 16 ani a mai terminat pe locul 5 în proba de 1500 metri (rezultatul 4:57.52, cel mai bun timp al sezonului, SB)

Au mai participat:

*Andreas Mihu (CS Unirea Alba Iulia) – locul 21 la 100 metri (cu PB, timpul 12.15) și locul 22 la 200 metri (rezultatul 24.50);

*Georgiana Beldean (CS Unirea Alba Iulia), nu a terminat proba de 5000 metri marș; Iasmina-Nicoleta Rațiu (CS Unirea Alba Iulia) – locul 5 în proba de 5000 metri marș (32.01,37, PB), pregătiți de Mihaela Vlas;

*Ioan Luca Borza (CSM Unirea Alba Iulia) – descalificat la 5000 metri marș (antrenor Ana Rodean);

*Viorel Ioan Medeșan (AC Mica Romă Blaj/ CSȘ Blaj) – locul 8 la 800 metri (timpul 1:59.73) și locul 18 la 400 metri (rezultatul 53.28).

Urmează, tot la Craiova, Campionatele Naționale de Atletism Under 20, unde la start se vor regăsi Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia, la 1500 metri și 3000 metri), Roxana Cordea, Viorel Medeșan și George Cozma (toți AC Mica Romă Blaj).

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