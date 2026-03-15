FOTO | Larisa Ardean (CS Unirea Alba Iulia), rezultat foarte bun la Campionatul Balcanic de marș

Larisa Ardean (CS Unirea Alba Iulia), rezultat foarte bun la Campionatul Balcanic de marș

Larisa Ardean, sportivă cu dublă legitimare la CS Unirea Alba Iulia și LPS Alba Iulia, a obținut locul 4 la Campionatul Balcanic de marș desfășurat la Izmir, în Turcia, sâmbătă, 14 martie 2026.

În vârstă de 16 ani, Larisa Ardean a concurat la categoria Under 18, în proba de 5 kilometri marș, pe care a încheiat-o cu timpul de 24:03, acesta reprezentând un nou record personal pentru tânăra sportivă.

Larisa este pregătită de antrenorul Gabriel Avram și vine după rezultate foarte bune pe plan național: medalie de aur în proba de 3.000 m marș la Campionatul Național de Sală U20 și medalie de aur în proba de 3.000 m marș din cadrul Campionatelor Naționale de Atletism.

Rezultatul obținut la Izmir, unde a concurat alături de cele mai bune sportive din zona balcanică, confirmă seriozitatea, disciplina și perseverența Larisei, precum și forma sportivă foarte bună în care se află. Ea a fost foarte aproape de o medalie, la prima sa participare într-o competiție internațională.

CS Unirea Alba Iulia transmite felicitări sportivei și antrenorului său și le urează mult succes la viitoarele competiții.

FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, victorie externă la Bistrița, în play-out-ul SuperLigii feminine! Albaiuliencele, conduse de Marcel Rusu, au întors scorul

15 martie 2026

CSM Unirea Alba Iulia, victorie externă la Bistrița, în play-out-ul SuperLigii feminine! Albaiuliencele, conduse de Marcel Rusu, au întors scorul și au câștigat, 2-1 (1-1)

FOTO: Cupa României, sferturi de finală: Spicul Daia Română a eliminat CS Ocna Mureș, la lovituri de departajare! Școala de Fotbal Valea Frumoasei – surpriză la Ighiu | Victorii clare pentru Viitorul Sântimbru și Industria Galda de Jos

14 martie 2026

Cupa României, sferturi de finală: Spicul Daia Română a eliminat CS Ocna Mureș, la lovituri de departajare! Școala de Fotbal Valea Frumoasei, victorie surpriză la Ighiu | Victorii clare pentru Viitorul Sântimbru și Industria Galda de Jos

FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – CSU Alba Iulia 3-0 (2-0), în derby „de Alba" | Liderul, a noua victorie consecutivă, înaintea marelui meci cu Poli Timișoara

14 martie 2026

CSM Unirea Alba Iulia – CSU Alba Iulia 3-0 (2-0), în derby „de Alba" | Liderul a realizat a noua victorie consecutivă, înaintea marelui meci cu Poli Timișoara

