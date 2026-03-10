FOTO | Larisa Ardean (CS Unirea Alba Iulia) – medalie de aur în proba de 3.000 m marș la Campionatul Național de Sală U20

Larisa Ardean (CS Unirea Alba Iulia) – medalie de aur în proba de 3.000 m marș la Campionatul Național de Sală U20

Larisa Ardean, sportivă cu dublă legitimare la CS Unirea Alba Iulia și LPS Alba Iulia, a câștigat medalia de aur în proba de 3.000 de metri marș la Campionatul Național de Sală U20, desfășurat în weekend la București.

La doar 16 ani, Larisa Ardean a reușit să obțină al 15-lea titlu național din tot atâtea participări la competiții de profil, demonstrând încă o dată seriozitate și consecvență. Sportiva a încheiat cursa cu timpul de 15:13,08.

Pregătită de profesorul Gabriel Avram, Larisa Ardean este considerată una dintre cele mai promițătoare tinere sportive din atletismul românesc.

De menționat că, la finalul lunii februarie 2026, Larisa Ardean a câștigat în manieră categorică proba de 3.000 de metri marș din cadrul Campionatelor Naționale de Atletism, confirmând forma sportivă foarte bună și din acest sezon.

CS Unirea Alba Iulia transmite felicitări sportivei și antrenorului și mult succes la următoarea competiție, Campionatul Balcanic de Marș de la Izmir, Turcia.

