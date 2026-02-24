FOTO | Larisa Ardean, atletă la CS Unirea Alba Iulia, campioană națională pentru al cincilea an consecutiv în proba de marș

Sport

Atleta CS Unirea Alba Iulia, Larisa Ardean, campioană națională pentru al cincilea an consecutiv în proba de marș

Larisa Ardean, sportivă cu dublă legitimare, la CS Unirea Alba Iulia și LPS Alba Iulia, pregătită de antrenorul Gabriel Avram, a câștigat în manieră categorică proba de 3.000 de metri marș din cadrul Campionatelor Naționale de Atletism, desfășurate în weekend, la București.

Competiția, organizată în sală, a reunit cei mai valoroși atleți ai categoriei U18 din țară. Larisa a dominat cursa și s-a impus cu timpul de 14:35, performanță care îi aduce titlul de campioană națională pentru al cincilea an consecutiv.

Rezultate CS Unirea Alba Iulia în proba de 3.000 de metri marș a Campionatelor Naționale de Atletism: 

Larisa Ardean – medalie de aur. Antrenor: Gabriel Avram;

Iasmina Rațiu – locul 9. Antrenor: Mihaela Vlas;

Georgiana Beldean – locul 10. Antrenor: Mihaela Vlas;

Roxana Filipan – locul 11. Antrenor: Mihaela Vlas (sportivă cu dublă legitimare: CS Unirea Alba Iulia/Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia).

Andreas Mihu, un alt sportiv al CS Unirea Alba Iulia, a concurat în probele de 60 de metri, respectiv 800 de metri, reușind rezultate bune.

CS Unirea Alba Iulia transmite felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor. Mult succes la viitoarele competiții.

