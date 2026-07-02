FOTO: La Campionatul Național de karate IKU copii de la Alba Iulia, CSM Unirea – locul al treilea pe echipe | rezultate obținute de Karate Forever Alba Iulia

La Campionatul Național de karate IKU copii de la Alba Iulia, CSM Unirea Alba Iulia – locul al treilea pe echipe | rezultate obținute de Karate Forever Alba Iulia

De curând, în Sala de Sport a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, s-a disputat Campionatul Național de karate IKU copii, organizat de Federația Română de Arte Marțiale-Departamentul IKU, în parteneriat cu Primăria municipiului Alba Iulia, CSM Unirea Alba Iulia și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Pe podiumul clasamentului pe cluburi au urcat, în ordine, ACS Kaizen Karate Timișoara, Karate Brad și CSM Unirea Allba Iulia. La deschidere au fost prezenți Nicolae Albu (prefectul județului Alba), Marius Filimon (viceprimar al municipiului Alba Iulia) și Shihan Adrian Nagel (decan al FEFS din cadrul Universității de Vest din Timișoara, președintele comisiei mondiale de arbitraj IKU). Rezultate:

*CSM Unirea Alba Iulia (director Radu Mircea Urcan, antrenor Simion Băluță): Anamaria Suciu – aur kata, argint kumite, aur kata echipe, aur kumite echipe; Daria Glodean – argint kata, aur kumite, aur kata echipe, aur kumite echipe; Andreea Pașca – bronz kata, bronz kumite, aur kata echipe, aur kumite echipe; Miruna Țîr – argint kata, aur kumite, bronz kata echipe; Miruna Baying – aur kata, bronz kata echipe; Gabriel Ienciu – bronz kata, aur kumite; Laurențiu Ienciu -bronz kata, argint kumite;

*ACS Karate Forever Alba Iulia (președinte Alina Băluță, antrenor Mihai Mercan): Adina Horvath – aur kata, aur kumite; Alecsia Ghilea – aur kata, argint kumite; Maria Hurhui – aur kata; Ruxandra Corb – argint kata, bronz kumite; Daria Manolachi – argint kata, bronz kumite; Dragoș Suarani – bronz kata, bronz kumite; Karina Popoviciu – bronz kumite; Cătălin David – bronz kumite; Mihai Fedorean – bronz kumite; Eveline Roșian și Daria Mihu – locul 4 la kata.

„Mulțumim pentru sprijin Primăriei municipiului Alba Iulia, CSM Unirea Alba Iulia, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia și Crucea Roșie Alba. Pentru cele două cluburi urmează stagiul de pregătire în stațiunea Eforie Sud, perioada 15-22 iulie”, a transmis antrenorul Simion Băluță.

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