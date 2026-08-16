VIDEO ȘTIREA TA | Un șofer din Alba a înfipt mașina în gardul unei proprietăți și s-a făcut “nevăzut”. Proprietarul s-a trezit cu gardul distrus: Ce spune Poliția Alba

Un șofer din Alba a înfipt mașina în gardul unei proprietăți și s-a făcut “nevăzut”. Proprietarul s-a trezit cu gardul distrus: Ce spune Poliția Alba

Un accident rutier a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în cartierul Orizont din Alba Iulia, unde un șofer a ajuns cu mașina în gardul unei proprietăți.

Potrivit păgubitului, evenimentul a avut loc în zona străzii Emil Racoviță. După ce a provocat accidentul, în urma căruia gardul proprietății a fost avariat, șoferul a abandonat mașina și s-a făcut „nevăzut”. Situația a fost explicată de către păgubit pentru ziariștii de la ziarulunirea.ro:

„Mașina a fost abandonată. Azi-noapte a avut loc accidentul. Am înțeles că a fugit de la locul accidentului. Este o zonă unde toți alcoolicii și drogații ocolesc orașul. Se circulă tare în zonă, mai ales noaptea”, a transmis acesta.

Ce spune Poliția Alba despre eveniment:

Poliția Alba a explicat că evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, iar în prezent șoferul este căutat de către autorități:

,,A fost un eveniment cu pagube materiale. În prezent, se desfășoară activități în vederea identificării conducătorului auto.”, a explicat Poliția Alba pentru ziarulunirea.ro.

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