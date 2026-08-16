Actualitate

FOTO | România, pe locul 2 la Olimpiada Internaţională de Informatică. Elevii români au obţinut patru medalii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 47 de minute

în

De

România, pe locul 2 la Olimpiada Internaţională de Informatică. Elevii români au obţinut patru medalii 

Elevii români au cucerit anul acesta o medalie de aur, una de argint și două de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică, performanță care plasează România pe locul al doilea în clasamentul mondial istoric al medaliilor, potrivit Ministerului Educației.

De asemenea, profesorului Adrian Panaete i-a fost înmânată personal distincţia Long Service Award, oferită de comunitatea internaţională în semn de apreciere pentru implicarea şi managementul echipei de-a lungul a 7 ediţii ale Olimpiadei Internaţionale de Informatică, potrivit News.ro.

Lotul României a fost format din: Rareş-Andrei Neculau, clasa a XII-a, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi, medalie de aur; Mihai-Valeriu Voicu, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de argint; Andrei-Paul Iorgulescu, clasa a XI-a, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti, medalie de bronz; Alexandru Dima, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de bronz.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

România, avionul economic rămas fără combustibil. Expert: „Când ambele motoare merg, avionul urcă. Când se opresc, avionul se prăbușește”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

16 august 2026

De

România, avionul economic rămas fără combustibil. Expert: „Când ambele motoare merg, avionul urcă. Când se opresc, avionul se prăbușește” Economistul Radu Georgescu a avertizat, vineri, 14 august 2026 asupra deteriorării economiei românești, extinzând analiza către evoluțiile din SUA, Japonia, China și industria tehnologică. Imaginea folosită de economist este una extrem de sugestivă: România este comparată […]

Citește mai mult

Actualitate

Date îngrijorătoare! Economistul Radu Georgescu: ,,Eurostat spune că România are cea mai mare scădere economică din UE în 2026”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

16 august 2026

De

Date îngrijorătoare! Economistul Radu Georgescu: ,,Eurostat spune că România are cea mai mare scădere economică din UE în 2026” Radu Georgescu afirmă, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, că România înregistrează în 2026 cea mai mare scădere economică din Uniunea Europeană, precum și cele mai mari scăderi ale consumului, producției și serviciilor. Textul […]

Citește mai mult

Actualitate

Două fete, de 10 și 11 ani, rănite după ce au intrat cu o trotinetă electrică într-o mașină care circula regulamentar. Au fost transportate la spital

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

16 august 2026

De

Două fete, de 10 și 11 ani, rănite după ce au intrat cu o trotinetă electrică într-o mașină care circula regulamentar. Au fost transportate la spital Două fete, de 10 și 11 ani, au fost rănite după ce, în timp ce se deplasau cu o trotinetă electrică într-o comună din județul Dolj, nu au acordat […]

Citește mai mult