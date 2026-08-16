FOTO | România, pe locul 2 la Olimpiada Internaţională de Informatică. Elevii români au obţinut patru medalii
România, pe locul 2 la Olimpiada Internaţională de Informatică. Elevii români au obţinut patru medalii
Elevii români au cucerit anul acesta o medalie de aur, una de argint și două de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică, performanță care plasează România pe locul al doilea în clasamentul mondial istoric al medaliilor, potrivit Ministerului Educației.
De asemenea, profesorului Adrian Panaete i-a fost înmânată personal distincţia Long Service Award, oferită de comunitatea internaţională în semn de apreciere pentru implicarea şi managementul echipei de-a lungul a 7 ediţii ale Olimpiadei Internaţionale de Informatică, potrivit News.ro.
Lotul României a fost format din: Rareş-Andrei Neculau, clasa a XII-a, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi, medalie de aur; Mihai-Valeriu Voicu, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de argint; Andrei-Paul Iorgulescu, clasa a XI-a, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” Bucureşti, medalie de bronz; Alexandru Dima, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti, medalie de bronz.
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