Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia, supusă unor lucrări de reparații curente: Procedură de achiziție demarată

Primăria Municipiului Alba Iulia a inițiat procedura de achiziție publică pentru executarea unor lucrări de reparații curente la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”, situată pe strada Călărași nr. 2.

Proiectul este finanțat din bugetul local al municipiului pentru anul 2026 și vizează refacerea acoperișului, finisaje interioare și modernizarea instalațiilor sanitare și termice.

Lucrări la acoperiș și reabilitări interioare

Conform caietului de sarcini aprobat de ordonatorul principal de credite, lucrările prevăzute cuprind:

*Acoperiș și șarpantă: Înlocuirea învelitoarei din tablă (imitație țiglă), desfacerea și refacerea completă a șarpantei, precum și montarea a trei luminatoare tip Velux;

*Finisaje interioare: Lucrări de gletuire și zugrăveli, montare de parchet laminat, precum și înlocuirea gresiei și faianței în spațiile sanitare;

*Instalații: Înlocuirea conductelor aferente instalațiilor sanitare și termice.

Condiții de execuție, garanție și termene

Termenul maxim de execuție a lucrărilor este de 60 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere.

Constructorul desemnat va trebui să ofere o garanție de cel puțin 24 de luni de la data recepției la terminarea lucrărilor.

În documentația tehnică se stipulează că toate produsele puse în operă trebuie să fie însoțite de declarații de conformitate și certificate de garanție de la producător sau importator. De asemenea, constructorul va avea obligația de a respecta normele de protecția muncii și de prevenire a incendiilor, menținând în spațiul de lucru curățenia necesară desfășurării activităților școlare în condiții de siguranță.

foto – Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

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