FOTO | Király Naomi, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, MENȚIUNE la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026

Király Naomi, elevă a Colegiului Național „Titu Maiorescu” Aiud, MENȚIUNE la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026

Performanță de excepție a unei eleve de la Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud.

Kiraly Naomi a obținut Mențiune la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026, desfășurată la Botoșani.

Kiraly Naomi este elevă în clasa a XII-a la colegiul aiudean.

Ea este îndrumată de profesoara Bianca Hațegan.

Pentru al doilea an consecutiv, Kiraly Naomi s-a clasat anterior pe locul I la etapa județeană din Alba a Olimpiadei de Limba și Literatura Română.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI