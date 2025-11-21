FOTO: Karateka de la CSM Unirea Alba Iulia și ACS Karate Forever Alba Iulia, rezultate excelente la Campionatul European IMAF
Karateka de la CSM Unirea Alba Iulia și ACS Karate Forever Alba Iulia, rezultate excelente la Campionatul European IMAF desfășurat la Târgu Jiu
Reprezentanții cluburilor CSM Unirea Alba Iulia și ACS Karate Forever Alba Iulia au obținut rezultate excelente la Campionatul European de Karate IMAF.
Citește și: FOTO: Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia și Karate Forever Alba Iulia, rezultate remarcabile și medalii la Europenele de karate! Anamaria Suciu Vasile – campioană europeană! Argint pentru Miruna Țîr, Andrei Gliga și Anamaria Suciu Vasile
Competiția continentală disputată în Sala Sporturilor din Târgu Jiu, la mai multe stiluri (karate, ju jitsu,kickboxing, kenjutsu, kobudo), a fost organizată de ACS XP Karate Țicleni (președinte Simion Băluță – prim vicepreședinte IMAF România), Asociația Club Sportiv Karate Forever Alba Iulia (președinte Alina Bălută) și IMAF Europa (președinte David Buckley), cu sprijinul Consiliului Județean Gorj, Primăriei municipiului Tg. Jiu, SNP Filiala Oltenia și Expert Petroleum Solutions SRL. Competitorii din Cetatea Marii Uniri au participat la probele de kata, kumite și kata echipe, realizând o salbă bogată de medalii. Rezultate obținute:
CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Simion Băluță, director Radu Mircea Urcan):
*Miruna Țîr – medalie de argint la kata, aur kata all stiyles, aur kumite și aur kata echipe;
*Anamaria Suciu Vasile – medalie de aur kata, aur kumite și argint kata echipe;
*Elisea Stoica – medalie de aur la kata, bronz kata all styles și aur kata echipe;
*Jessica Țîr – medalie de bronz kata, argint kata all styles și aur kata echipe;
*Iulia Ciucă – medalie de argint kata și aur kata echipe;
*April Dachin – medalie de bronz kata, bronz kata all styles și aur kata echipe;
*Andrei Florescu – medalie de argint la kata și argint kumite;
*Eliza Lebădă – medalie de bronz kata și argint kumite.
ACS Karate Forever Alba Iulia (președinte Alina Băluță, antrenor Alina Băluță):
*Laurențiu Ienciu – medalie de aur la kata, bronz kata all styles, bronz kumite și argint kata echipe;
*Sonia Baying – medalie de aur kata, bronz kumite și bronz kata echipe;
*Miruna Baying – medalie de argint kata, bronz kumite și aur kata echipe;
*Daria Glodean – medalie de aur kata, bronz kata all styles și argint kata echipe;
*Andreea Pașca – medalie de bronz kata, argint kumite și argint kata echipe;
*Gabriel Ienciu – medalie de argint kata și bronz kata all styles;
*David Muntean – medalie de bronz kumite și argint kata echipe;
*Eveline Roșian – medalie de bronz kata și bronz kata echipe;
*Sofia Vîjeu – medalie de argint kata echipe;
*Robert Mărginean – medalie de argint kumite;
*Nicolas Bălșan – medalie de bronz kumite;
*Ruxandra Corb – medalie de bronz kumite.
„Felicitări tuturor sportivilor pentru performanțele înregistrate și mulțumim părinților pentru susținere”, a transmis antrenorul albaiulian Simion Băluță.
