FOTO | Judoka Lukas Potopea (CS Unirea Alba Iulia/LPS Alba Iulia) locul I la Campionatul Național Școlar
Judoka Lukas Potopea (CS Unirea Alba Iulia/LPS Alba Iulia) locul I la Campionatul Național Școlar
Lukas Potopea, judoka legitimat la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia și la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, a obținut locul I la etapa finală a Campionatului Național Școlar, desfășurată în municipiul Onești, județul Bacău, în perioada 16–19 aprilie 2026.
Competiția a avut loc în Sala de Sport Municipală „Nadia Comăneci” și a fost destinată sportivilor născuți în anii 2009, 2010 și 2011, legitimați la cluburi sportive școlare și licee cu program sportiv.
Elev al Liceului cu Program Sportiv din Alba Iulia, sportivul este pregătit de profesorul Cristian Dinu.
Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău.
„Rezultatul confirmă forma bună a sportivului, care a obținut recent și medalia de bronz la Campionatul Național Individual U18.
CS Unirea Alba Iulia si L.P.S. Alba Iulia îi felicită pe Lukas Potopea și pe antrenorul său pentru performanță și le urează mult succes în competițiile viitoare”, se arată într-un comunicat de presă al clubului CS Unirea Alba Iulia.
Radu Georgescu, despre criza politică din România: ,,PNL, în ultimele 10 luni, a făcut tot ce nu trebuia să facă un partid liberal”
Radu Georgescu, despre criza politică din România: ,,PNL, în ultimele 10 luni, a făcut tot ce nu trebuia să facă...
Economistul Radu Georgescu: Actualul Guvern ne-a promis că va redresa economic România, deoarece este bolnavă. Dar medicul i-a aplicat un tratament care i-a agravat și mai tare boala
Economistul Radu Georgescu: Actualul Guvern ne-a promis că va redresa economic România, deoarece este bolnavă. Dar medicul i-a aplicat un...
Noutăți pensii 2026 | Ajutorul pentru pensionarii cu pensii mai mici de 3.000 lei, acordat în două tranșe, începând din luna mai – Precizări de la Casa Județeană de Pensii Alba
Noutăți pensii 2026 | Ajutorul pentru pensionarii cu pensii mai mici de 3.000 lei, acordat în două tranșe, începând din...
Nodul rutier de la Cugir, de pe Autostrada A1, la un pas de a deveni realitate: Licitație pentru proiectarea și execuția proiectului de peste 150 milioane lei
Nodul rutier de la Cugir, de pe Autostrada A1, la un pas de a deveni realitate: Licitație pentru proiectarea și...
