FOTO | Judoka Lukas Potopea (CS Unirea Alba Iulia/LPS Alba Iulia) locul I la Campionatul Național Școlar

Judoka Lukas Potopea (CS Unirea Alba Iulia/LPS Alba Iulia) locul I la Campionatul Național Școlar

Lukas Potopea, judoka legitimat la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia și la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, a obținut locul I la etapa finală a Campionatului Național Școlar, desfășurată în municipiul Onești, județul Bacău, în perioada 16–19 aprilie 2026.

Competiția a avut loc în Sala de Sport Municipală „Nadia Comăneci” și a fost destinată sportivilor născuți în anii 2009, 2010 și 2011, legitimați la cluburi sportive școlare și licee cu program sportiv.

Elev al Liceului cu Program Sportiv din Alba Iulia, sportivul este pregătit de profesorul Cristian Dinu.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău.

„Rezultatul confirmă forma bună a sportivului, care a obținut recent și medalia de bronz la Campionatul Național Individual U18.

CS Unirea Alba Iulia si L.P.S. Alba Iulia îi felicită pe Lukas Potopea și pe antrenorul său pentru performanță și le urează mult succes în competițiile viitoare”, se arată într-un comunicat de presă al clubului CS Unirea Alba Iulia.

