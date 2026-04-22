Sport

FOTO | Judoka Lukas Potopea (CS Unirea Alba Iulia/LPS Alba Iulia) locul I la Campionatul Național Școlar

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Judoka Lukas Potopea (CS Unirea Alba Iulia/LPS Alba Iulia) locul I la Campionatul Național Școlar

Lukas Potopea, judoka legitimat la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia și la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, a obținut locul I la etapa finală a Campionatului Național Școlar, desfășurată în municipiul Onești, județul Bacău, în perioada 16–19 aprilie 2026.

Competiția a avut loc în Sala de Sport Municipală „Nadia Comăneci” și a fost destinată sportivilor născuți în anii 2009, 2010 și 2011, legitimați la cluburi sportive școlare și licee cu program sportiv.

Elev al Liceului cu Program Sportiv din Alba Iulia, sportivul este pregătit de profesorul Cristian Dinu.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău.

„Rezultatul confirmă forma bună a sportivului, care a obținut recent și medalia de bronz la Campionatul Național Individual U18.

CS Unirea Alba Iulia si L.P.S. Alba Iulia îi felicită pe Lukas Potopea și pe antrenorul său pentru performanță și le urează mult succes în competițiile viitoare”, se arată într-un comunicat de presă al clubului CS Unirea Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 0-3, în al doilea meci al marii finale! Egalitate, situație complicată pentru campioană

Dan HENEGAR

Publicat

acum 14 ore

în

21 aprilie 2026

De

Volei Alba Blaj a pierdut, în „Alba Blaj" Arena, al doilea meci al marii finale a Diviziei A1 la volei feminin, scor 0-3, cu rivala CSO Voluntari. A fost Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 0-3 (20-25, 22-25, 23-25). Este egalitate la general, 1-1, o situație complicată pentru campioană, asta după ce în primul meci, tot acasă, […]

FOTO | Ionuț Zincă, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, un nou titlu de campion național: Triumf în cea mai lungă probă de orientare din România

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 16 ore

în

21 aprilie 2026

De

Ionuț Zincă, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a obținut un nou titlu de campion național, după ce s-a impus în cea mai lungă probă de orientare din România.

Alba în SuperLigă: în duelul aiudenilor, Andrei Cordea – lovitură pentru antrenorul Bogdan Andone!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 21 de ore

în

21 aprilie 2026

De

Alba în SuperLigă: în duelul aiudenilor, Andrei Cordea – lovitură pentru antrenorul Bogdan Andone! În duelul aiudenilor, în etapa recentă din play-off, la Mioveni, Andrei Cordea a învins FC Argeș, echipă condusă de Bogdan Andone, CFR Cluj impunându-se în prelungiri (1-0).

