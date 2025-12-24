FOTO | Jandarmii din Câmpeni, alături de zeci de familii aflate în nevoie: Au oferit 60 de pachete în mai multe localități din Alba

Jandarmii din Câmpeni, alături de zeci de familii aflate în nevoie: Au oferit 60 de pachete în mai multe localități din Alba

În pragul Sărbătorilor de iarnă, jandarmii din cadrul Detașamentului 4 Câmpeni al Jandarmeriei Alba au dus mai departe spiritul solidarității în zonele montane ale județului.

Ei au oferit pachete cu alimente pentru 20 de familii aflate în nevoie din mai multe localități din județ.

,,În pragul Sărbătorilor de iarnă, jandarmii din cadrul Detașamentului 4 Câmpeni al Jandarmeriei Alba au fost alături de comunitățile din zonele montane ale județului, oferind 60 de pachete către 20 de familii aflate în nevoie.

Acțiunea s-a desfășurat în localitățile Scărișoara, Albac, Vidra, Avram Iancu, Mușca, Sartăș, Bistra, Roșia Montană și Lupșa, demersul având ca scop sprijinirea familiilor care se confruntă cu dificultăți.

Prin acest gest, jandarmii au dorit să aducă un strop de bucurie și speranță, demonstrând că, dincolo de misiunile zilnice, grija față de oameni rămâne o responsabilitate permanentă.

Jandarmeria Alba – alături de comunitate, în fiecare zi”, se arată într-o postare publicată de Inspectoratul de Jandarmi Alba.

