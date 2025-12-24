FOTO | Jandarmii din Câmpeni, alături de zeci de familii aflate în nevoie: Au oferit 60 de pachete în mai multe localități din Alba
Jandarmii din Câmpeni, alături de zeci de familii aflate în nevoie: Au oferit 60 de pachete în mai multe localități din Alba
În pragul Sărbătorilor de iarnă, jandarmii din cadrul Detașamentului 4 Câmpeni al Jandarmeriei Alba au dus mai departe spiritul solidarității în zonele montane ale județului.
Citește și: FOTO | Jandarmii din Alba, ajutoarele lui Moș Crăciun: Cadouri de sărbători pentru 11 copilași din Centrul de plasament de tip familial ”Sf. Ghelasie” din Stremț
Ei au oferit pachete cu alimente pentru 20 de familii aflate în nevoie din mai multe localități din județ.
,,În pragul Sărbătorilor de iarnă, jandarmii din cadrul Detașamentului 4 Câmpeni al Jandarmeriei Alba au fost alături de comunitățile din zonele montane ale județului, oferind 60 de pachete către 20 de familii aflate în nevoie.
Acțiunea s-a desfășurat în localitățile Scărișoara, Albac, Vidra, Avram Iancu, Mușca, Sartăș, Bistra, Roșia Montană și Lupșa, demersul având ca scop sprijinirea familiilor care se confruntă cu dificultăți.
Prin acest gest, jandarmii au dorit să aducă un strop de bucurie și speranță, demonstrând că, dincolo de misiunile zilnice, grija față de oameni rămâne o responsabilitate permanentă.
Jandarmeria Alba – alături de comunitate, în fiecare zi”, se arată într-o postare publicată de Inspectoratul de Jandarmi Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Captură impresionantă în Alba: Mistreț uriaș, recoltat de un vânător: ,,Cel mai frumos exemplar”
Captură impresionantă în Alba: Mistreț uriaș, recoltat de un vânător: ,,Cel mai frumos exemplar” Un vânător a reușit să recolteze un mistreț de dimensiuni mari, mai exact 265 de kilograme, în perioada sărbătorilor de iarnă, în prima jumătate a sezonului de vânat. Astfel, vânătorul Remus Giurgiu își va aduce aminte cu drag de perioada de […]
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în zilele de sărbătoare legală – 25 și 26 Decembrie 2025
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în zilele de sărbătoare legală – 25 și 26 Decembrie 2025 Distribuție Energie Electrică Romania – DEER aduce la cunoștința utilizatorilor săi că în datele de 25 și 26 Decembrie 2025, declarate zile de sărbătoare legală cu caracter nelucrător potrivit Legii nr. 52/2023, Centrele de Relații cu Utilizatorii […]
FOTO | Jandarmii din Alba, ajutoarele lui Moș Crăciun: Cadouri de sărbători pentru 11 copilași din Centrul de plasament de tip familial ”Sf. Ghelasie” din Stremț
Jandarmii din Alba, ajutoarele lui Moș Crăciun: Cadouri de sărbători pentru 11 copilași din Centrul de plasament de tip familial ”Sf. Ghelasie” din Stremț Jandarmii din Alba s-au transformat, astăzi, 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului în ajutoarele lui Moș Crăciun și au dus daruri de sărbători pentru 11 copilași Centrul de plasament de tip familial […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mesaje de Crăciun 2025: URĂRI şi FELICITĂRI de Sărbătoarea Nașterii Domnului
Mesaje de Crăciun 2025: Cele mai frumoase urări şi felicitări pentru sărbătorile de iarnă Sărbătoarea Crăciunului este un prilej de...
Numărul pensionarilor, în creștere în Români: Cifrele oficiale publicate de INS pentru 2025
Numărul pensionarilor, în creștere în Români: Cifrele oficiale publicate de INS pentru 2025 Numărul mediu de pensionari din România a...
Știrea Zilei
FOTO | Moș Crăciun Motociclist, nelipsit din casele familiilor nevoiașe din Cugir: ,,Am dus mai mult decât pachete, am dus empatie și dorința de a fi alături de cei care au nevoie”
Moș Crăciun Motociclist, nelipsit din casele familiilor nevoiașe din Cugir: ,,Am dus mai mult decât pachete, am dus empatie și...
FOTO | Salvatorii din Alba, „rază de speranță” pentru vârstinicii singuri și copiii defavorizați: ,,Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am primit în schimb cea mai frumoasă lecție de viață!”
Salvatorii din Alba, „rază de speranță” pentru vârstinicii singuri și copiii defavorizați: ,,Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am...
Curier Județean
FOTO | Jandarmii din Câmpeni, alături de zeci de familii aflate în nevoie: Au oferit 60 de pachete în mai multe localități din Alba
Jandarmii din Câmpeni, alături de zeci de familii aflate în nevoie: Au oferit 60 de pachete în mai multe localități...
FOTO | Captură impresionantă în Alba: Mistreț uriaș, recoltat de un vânător: ,,Cel mai frumos exemplar”
Captură impresionantă în Alba: Mistreț uriaș, recoltat de un vânător: ,,Cel mai frumos exemplar” Un vânător a reușit să recolteze...
Politică Administrație
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator”
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator” Un grup de senatori...
Opinii Comentarii
MESAJE de CRACIUN 2025. Texte frumoase cu URARI şi FELICITARI de Sărbători pe care le puteţi trimite celor dragi
Mesaje de Craciun 2025. Texte scurte cu SMS-uri noi, urări şi felicitari crestine de sărbători și de Crăciun fericit! Ne...
Mesaje de Crăciun 2025. Felicitări și Urări de Sărbători – un gând bun pentru cei dragi
Mesaje de Crăciun. Felicitări de sărbători și urări scurte de Crăciun fericit 2025. Felicitări de Crăciun Crăciunul ne face să...