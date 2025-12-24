FOTO | Jandarmii din Alba, ajutoarele lui Moș Crăciun: Cadouri de sărbători pentru 11 copilași din Centrul de plasament de tip familial ”Sf. Ghelasie” din Stremț

Jandarmii din Alba, ajutoarele lui Moș Crăciun: Cadouri de sărbători pentru 11 copilași din Centrul de plasament de tip familial ”Sf. Ghelasie” din Stremț

Jandarmii din Alba s-au transformat, astăzi, 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului în ajutoarele lui Moș Crăciun și au dus daruri de sărbători pentru 11 copilași Centrul de plasament de tip familial ”Sf. Ghelasie” din Stremț.

Ei au dus alimente, fructe și alte cadouri, iar în schimb au primit zâmbete, bucurie și colinde din partea celor mici.

,,Am dus mai departe tradiţia de a aduce lumină și bucurie celor 11 copilași din cadrul Centrului de plasament de tip familial ,,Sfântul Ghelasie” din Stremț.

Dulciurile, produsele alimentare, fructele și restul pachetelor ne-au fost răsplătite cu tradiționalul colind, zâmbete, și bucurie. Mulțumim tuturor colegilor din Jandarmeria Alba care și-au deschis sufletele și au facut posibilă această campanie umanitară.

Promitem să continuăm seria faptelor bune pe mai departe încercând să asigurăm nu doar siguranța ci și compasiunea și altruismul față de cei aflați în nevoie”, se arată într-o postare publicată de Jandarmeria Alba.

