VIDEO | Polițiștii din Cugir, ,,MAI aproape de oameni”: Au oferit alimente și jucării pentru Mati, Lucas și Sofia, trei copii deosebiți din oraș

Polițiștii din Cugir, ,,MAI aproape de oameni”: Au oferit alimente și jucării pentru Mati, Lucas și Sofia, trei copii deosebiți din oraș

Mati, Lucas și Sofia, trei copii deosebiți, din Cugir, au fost vizitați de polițiștii din Cugir. Ei au primit alimente și jucării.

Potrivit IPJ Alba, azi, 24 decembrie 2025, polițiști din cadrul Poliției Orașului Cugir, împreună cu cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, au încheiat campania ,,MAI aproape de oameni” și s-au întâlnit cu Mati, Lucas și Sofia, trei copii deosebiți, din Cugir, cărora le-au oferit alimente și jucării, pentru ca aceste sărbători să fie așa cum își doresc.

Cuminți și curioși, cei trei micuți s-au bucurat de darurile primite și au promis că vor ține cont de sfaturile primite de la polițiști.

O contribuție esențială în derularea acestei campanii o au Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea I Alba, Corpul Național al Polițiștilor Alba, Sindicatul EUROPOL, Sindicatul Național Pro Lex și Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual.

