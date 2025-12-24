VIDEO | Polițiștii din Cugir, ,,MAI aproape de oameni”: Au oferit alimente și jucării pentru Mati, Lucas și Sofia, trei copii deosebiți din oraș
Polițiștii din Cugir, ,,MAI aproape de oameni”: Au oferit alimente și jucării pentru Mati, Lucas și Sofia, trei copii deosebiți din oraș
Mati, Lucas și Sofia, trei copii deosebiți, din Cugir, au fost vizitați de polițiștii din Cugir. Ei au primit alimente și jucării.
Potrivit IPJ Alba, azi, 24 decembrie 2025, polițiști din cadrul Poliției Orașului Cugir, împreună cu cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, au încheiat campania ,,MAI aproape de oameni” și s-au întâlnit cu Mati, Lucas și Sofia, trei copii deosebiți, din Cugir, cărora le-au oferit alimente și jucării, pentru ca aceste sărbători să fie așa cum își doresc.
Cuminți și curioși, cei trei micuți s-au bucurat de darurile primite și au promis că vor ține cont de sfaturile primite de la polițiști.
O contribuție esențială în derularea acestei campanii o au Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea I Alba, Corpul Național al Polițiștilor Alba, Sindicatul EUROPOL, Sindicatul Național Pro Lex și Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Acțiune în sistem „RELEU”, pe DN 1, în Alba: Peste 100 de șoferi sancționați pentru viteză și neportul centurii de siguranță
Acțiune în sistem „RELEU”, pe DN 1, în Alba: Peste 100 de șoferi sancționați pentru viteză și neportul centurii de siguranță Ieri, 23 decembrie 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier Alba, au derulat o acțiune de tip „RELEU”, pe DN 1, în colaborare cu polițiștii din județele […]
Bărbat din Alba Iulia, reținut: S-a apropiat de fosta sa parteneră. Este cercetat de polițiști
Bărbat din Alba Iulia, reținut: S-a apropiat de fosta sa parteneră. Este cercetat de polițiști Un bărbat de 30 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de fosta sa parteneră. Potrivit IPJ Alba, la data de 23 decembrie 2025, polițiștii de ordine […]
VIDEO | Primul om de zăpadă făcut de o familie din Alba Iulia, în Cetatea Carolina, după ce a nins în Ajun de Crăciun: ,,Am fost norocoși”
Primul om de zăpadă făcut de o familie din Alba Iulia, în Cetatea Carolina, după ce a nins în Ajun de Crăciun: ,,Am fost norocoși” Prima zăpadă din sezonul de iarnă 2025 – 2026 a sosit în Ajun de Crăciun. Albaiulienii profită de această ocazie pentru a se distra alături de cei dragi. Astfel o […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: România are cele mai mari dezechilibre economice din Europa. Deficit bugetar, deficit comercial, deficit de Cont Curent
Economistul Radu Georgescu: România are cele mai mari dezechilibre economice din Europa. Deficit bugetar, deficit comercial, deficit de Cont Curent...
Înjurăturile ajută performanța fizică și implicarea, consideră cercetătorii: ,,Mai concentrat, mai sigur pe tine și mai puțin distras”
Înjurăturile ajută performanța fizică și implicarea, consideră cercetătorii: ,,Mai concentrat, mai sigur pe tine și mai puțin distras” Un efect...
Știrea Zilei
FOTO | Moș Crăciun Motociclist, nelipsit din casele familiilor nevoiașe din Cugir: ,,Am dus mai mult decât pachete, am dus empatie și dorința de a fi alături de cei care au nevoie”
Moș Crăciun Motociclist, nelipsit din casele familiilor nevoiașe din Cugir: ,,Am dus mai mult decât pachete, am dus empatie și...
FOTO | Salvatorii din Alba, „rază de speranță” pentru vârstinicii singuri și copiii defavorizați: ,,Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am primit în schimb cea mai frumoasă lecție de viață!”
Salvatorii din Alba, „rază de speranță” pentru vârstinicii singuri și copiii defavorizați: ,,Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am...
Curier Județean
VIDEO | Polițiștii din Cugir, ,,MAI aproape de oameni”: Au oferit alimente și jucării pentru Mati, Lucas și Sofia, trei copii deosebiți din oraș
Polițiștii din Cugir, ,,MAI aproape de oameni”: Au oferit alimente și jucării pentru Mati, Lucas și Sofia, trei copii deosebiți...
FOTO | Acțiune în sistem „RELEU”, pe DN 1, în Alba: Peste 100 de șoferi sancționați pentru viteză și neportul centurii de siguranță
Acțiune în sistem „RELEU”, pe DN 1, în Alba: Peste 100 de șoferi sancționați pentru viteză și neportul centurii de...
Politică Administrație
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator”
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator” Un grup de senatori...
Opinii Comentarii
Mesaje de Crăciun 2025. Felicitări și Urări de Sărbători – un gând bun pentru cei dragi
Mesaje de Crăciun. Felicitări de sărbători și urări scurte de Crăciun fericit 2025. Felicitări de Crăciun Crăciunul ne face să...
Modele de MESAJE și URĂRI de Crăciun 2025. Felicitări de CRACIUN pentru cei dragi
Modele de Felicitari de Crăciun 2025: Modele de MESAJE de Crăciun și URĂRI de Crăciun, de sărbători, pentru cei dragi....