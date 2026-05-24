FOTO | Istanbulul cultural, adus la Alba Iulia prin familia Erenus: O săptămână de artă, teatru și muzică

În perioada 18–24 mai 2026, Alba Iulia a găzduit un eveniment inedit, un regal cultural-artistic având protagoniști o familie deosebită: Özlem, Buse și Ali Erenus din Istanbul, Turcia.

Luni, 18 mai 2026, oaspeții au avut parte de o primire caldă la Palatul Administrativ al Județului Alba, gazdă fiind Dan Popescu, administratorul public al județului Alba. Au fost prezenți și reprezentanții celorlalte instituții organizatoare: dr. Gabriel Rustoiu – director general Muzeul Național al Unirii, Anca Sas – curator Muzeul Național al Unirii, Stefan Balog – președinte Fundația Inter-Art Aiud ;i dr. Viorel Cioflică – președinte Grupul Skepsis Alba Iulia.

Artist Talk la muzeu

Seria de evenimente a debutat miercuri, 20 mai 2026, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia cu un artist talk cu artista Özlem Kalkan Erenus, având ca moderatoare pe Anca Sas și Ioana Ursu. Un dialog excepțional ce a dezvăluit percepția creativă și arta artistei din Turcia.

Joi, 21 mai 2026, seria de evenimente a continuat tot la Muzeul Național al Unirii cu două momente de excepție: expoziția personală „Papery Fragment of Time”, semnată de Özlem Kalkan Erenus, curator Anca Sas. A urmat un art happening, „It’s About You”, protagoniste fiind Anca Sas (artist vizual) și Buse Erenus (voce).

Seria de evenimente s-a încheiat sâmbătă, 23 mai, în frumoasa sală Atrium Centurionum din incinta Palatului Administrativ al Județului Alba. Teatrul și muzica au fost protagoniste prin prisma unor momente înscrise și în programul oficial Noaptea Muzeelor.

Skepsis: Piesă de teatru în premieră absolută

Piesa de teatru jucată în premieră absolută de Compania de teatru Skepsis Alba Iulia, „Themis și Lombroso”, scrisă de Bilgesu Erenus, a adus emoții deosebite pentru membrii familiei, dar și publicului prezent. Seara s-a încheiat majestuos cu un regal muzical susținut de Ali și Buse Erenus.

Între evenimentele enumerate, familia Erenus a vizitat, prin grija organizatorilor, obiective turistice din Alba Iulia și din județ: Muzeul Național al Unirii, Palatul Principilor, Museikon, Râpa Roșie/Sebeș și Cheile Râmețului.

În concluzie, evenimentul a reprezentat o săptămână încărcată de momente culturale deosebite, un parteneriat cultural de succes care a adus la Alba Iulia farmecul din Istanbul prin intermediul familiei Erenus.

Organizatori: Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Fundația Inter-Art Aiud, Grupul Skepsis Alba Iulia.

sursa: Fundația Inter-Art Aiud