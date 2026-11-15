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Bărbat de 56 de ani din Șugag prins la volan cu 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat, pe o stradă din Cugir

Ioana Oprean

Publicat

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Bărbat de 56 de ani din Șugag prins la volan cu 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat, pe o stradă din Cugir

Un bărbat de 56 de ani, din comuna Șugag, a fost oprit de polițiști în trafic, la Cugir, în seara zilei de 14 noiembrie. Testarea cu etilotestul a indicat o valoare de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 14 noiembrie 2026, în jurul orei 17.00, polițiștii de ordine publică din Cugir au oprit, pentru control, pe strada 21 Decembrie 1989, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din comuna Șugag.

Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,93 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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