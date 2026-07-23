Curier Județean

23 iulie 2026 | Cod Galben de ceață în Alba: Localitățile vizate

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Cod Galben de ceață în Alba: Localitățile vizate

Mai multe localități din județul Alba și județul Mureș sunt, în dimineața zilei de joi, 23 iulie 2026, sub incidența unei avertizări nowcasting Cod Galben de ceață. 

Avertizarea este valabilă până la ora 8.30.

Județul Alba: Aiud, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Mihalț, Lopadea Nouă, Stremț, Lunca Mureșului, Mirăslău, Noșlac, Hopârta, Rădești;

Județul Mureş: Luduș, Iernut, Sarmașu, Band, Pănet, Gornești, Ceuașu de Câmpie, Ernei, Brâncovenești, Reghin, Batoș, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Chețani, Petelea, Solovăstru, Breaza, Miheșu de Câmpie, Beica de Jos, Sânger, Ogra, Suseni, Cuci, Iclănzel, Voivodeni, Ideciu de Jos, Șăulia, Bogata, Fărăgău, Pogăceaua, Șincai, Grebenișu de Câmpie, Mădăraș, Crăiești, Băla, Tăureni, Papiu Ilarian, Cozma;

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Sfaturi pentru șoferii aflați la volan în condiţii de ceaţă

În condiții de vizibilitate redusă, conducătorii auto trebuie să respecte o serie de reguli, în special dacă circulă pe autostrăzi.

Recomandări generale pentru șoferii aflați pe drumuri învăluite în ceață:

*Păstrează o distanță suficientă față de vehiculul din față pentru a avea timp de reacție

*Evită să frânezi brusc și anticipează mișcările traficului

*În traficul aglomerat, viteza redusă este esențială. Evită accelerările bruște care pot duce la accidente sau consum inutil de combustibil

*Fii pregătit pentru manevre neașteptate ale altor participanți la trafic

*Folosește semnalele corect și indică din timp intențiile tale (schimbarea benzii, întoarcerea). Asigură-te că ceilalți șoferi te pot vedea și înțelege clar

*Evită distragerile. Nu folosi telefonul mobil în timpul condusului!

*Verifică aplicațiile de trafic sau navigație pentru a evita blocajele

*Alege, dacă este posibil, ore mai puțin aglomerate pentru deplasare

*Traficul intens poate fi frustrant, iar menținerea calmului este crucială

*Evită claxonatul excesiv sau gesturile agresive

*Ai grijă la pietoni și bicicliști. În trafic aglomerat, aceștia pot apărea din zone neașteptate

*Asigură-te că frânele, luminile și anvelopele sunt în stare bună

*Dacă ești obosit, fă o pauză! Evită să conduci pe distanțe lungi fără odihnă, mai ales în condiții stresante

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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