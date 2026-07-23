Care sunt alimentele ce hidratează cel mai bine organismul vara: Surse perfecte de vitamine, minerale și antioxidanți

Pe timpul verii, când temperaturile ating valori extreme, organismul pierde rapid apă și electroliți prin transpirație. Deși consumul de lichide rămâne esențial, specialiștii în nutriție atrag atenția că și alimentele bogate în apă pot contribui semnificativ la menținerea unei hidratări optime. Unele fructe și legume conțin peste 90% apă și furnizează, în același timp, vitamine, minerale și antioxidanți indispensabili în zilele toride.

Pepenele verde, vedeta verii, ocupă primul loc în topul alimentelor hidratante. Cu un conținut de aproximativ 92% apă, acesta este bogat în vitamina C, vitamina A și licopen, un antioxidant puternic care protejează celulele împotriva stresului oxidativ.

La fel de eficient este și castravetele, alcătuit în proporție de aproximativ 95-96% din apă. Ușor, răcoritor și sărac în calorii, acesta contribuie la hidratare și furnizează potasiu, un mineral important pentru echilibrul electrolitic al organismului.

Roșiile reprezintă o altă alegere excelentă. Cu aproape 95% apă, ele aduc un aport important de vitamina C, potasiu și licopen, fiind ideale în salate sau consumate ca gustare.

În sezonul cald, căpșunile și alte fructe de pădure oferă nu doar un gust plăcut, ci și aproximativ 90% apă, alături de fibre și antioxidanți care susțin sănătatea sistemului imunitar.

Portocalele și grepfrutul sunt apreciate atât pentru conținutul ridicat de apă, cât și pentru aportul generos de vitamina C și electroliți naturali. Aceste fructe pot contribui la refacerea rezervelor de lichide după expunerea la temperaturi ridicate.

Printre legumele recomandate se numără și salata verde, țelina, dovlecelul și ardeiul gras, toate având un conținut foarte mare de apă și fiind ușor de integrat în meniul zilnic.

Nutriționiștii recomandă și consumul de iaurt natural, care, pe lângă apă, furnizează proteine, calciu și probiotice benefice pentru sănătatea digestivă. Supele reci, precum gazpacho, pot reprezenta o altă metodă eficientă de hidratare și aport de nutrienți.

Specialiștii subliniază însă că niciun aliment nu poate înlocui consumul suficient de apă. În zilele caniculare, adulții ar trebui să consume cantități adecvate de lichide, adaptate nivelului de activitate fizică și temperaturii mediului.

Semnele deshidratării includ senzația intensă de sete, uscăciunea gurii, oboseala, amețelile, durerile de cap și urina închisă la culoare. În cazul apariției acestor simptome, hidratarea trebuie făcută imediat, iar dacă starea se agravează, este recomandată consultarea unui medic.

În concluzie, o alimentație bogată în fructe și legume proaspete, asociată cu un consum suficient de apă, poate ajuta organismul să facă față mai ușor temperaturilor ridicate. Vara, farfuria poate deveni la fel de importantă ca paharul cu apă în lupta împotriva deshidratării.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)