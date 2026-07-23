25-26 iulie 2026 | Spectacolul ,,Arlecchino Caută Stăpân” prezentat de trupa Skepsis, în aer liber, la Alba Iulia și Blaj
25-26 iulie 2026 | Spectacolul ,,Arlecchino Caută Stăpân” prezentat de trupa Skepsis, în aer liber, la Alba Iulia și Blaj
În weekend, 25-26 iulie 2026, Compania de Teatru Skepsis va prezenta în aer liber spectacolul ,,Arlecchino Caută Stăpân” la Blaj și la Alba Iulia!
Așa cum am obișnuit publicul, în perioada verii oferim o serie de spectacole stradale. Anunțăm cu bucurie începutul reprezentațiilor în aer liber cu spectacolul Arlecchino Caută Stăpân, unul dintre spectacolele originale din repertoriul companiei, un spectacol pentru toate vârstele, care aduce în fața spectatorilor câteva dintre cele mai cunoscute personaje ale genului Commedia dell’Arte.
Arlecchino vrea să cucerească inima Colombinei și pentru a o impresiona, pornește într-o căutare neobișnuită: pe urmele unui stăpân. Dar ce fel de stăpân ar putea fi potrivit pentru un așa servitor șugubăț?… Faimosul Căpitan?… Avarul Pantalone?… Răspunsul nu e simplu deloc. Arlecchino încearcă din răsputeri să le facă tuturor pe plac și de aici fel de fel de pozne, gafe, încurcături și necazuri.
„În ultimii 10 ani compania de teatru Skepsis a deprins și practicat cu succes Commedia dell’Arte – gen de teatru specific renașterii italiene. Spectacole originale, create de noi, au fost prezentate la numeroase evenimente cultural și artistice în țară și în străinătate – Germania, Austria, Cehia, Bulgaria, Ucraina, Estonia, Grecia, Tunisia – fiind apreciate și remarcate pentru respectarea autenticității genului și a spiritului acestui teatru tradițional specific.” – Viorel Cioflică.
Sâmbătă, 25.07.2026, ora 18.30, spectacolul Arlecchino Caută Stăpân va fi prezentat la Blaj, Amfiteatrul din Parcul Avram Iancu, accesul fiind liber pentru public. Evenimentul este organizat în colaborare cu Fundația Județeană pentru Tineret Alba și Primăria Municipiului Blaj în scopul promovării spectacolelor în aer liber și dezvoltării vieții socioculturale a comunității.
Duminică, 26.07.2026, ora 19.30, în fața Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, spectacolul va fi prezentat publicului albaiulian – concetățeni și turiști. Accesul publicului este liber, în limita spațiului de desfășurare.
Evenimentul este prezentat de această dată sub egida #yoUthNITED Alba Iulia Capitala Tineretului 2026, în cadrul proiectului cultural Stagiunea cu Skepsis 2026, care urmăreşte implicarea tineretului în diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului şi participarea civică la viaţa socioculturală. Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia „Inter-Art” Aiud; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; Biblioteca Județeană ”Lucian Blaga” Alba; Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia
În cazul vremii nefavorabile, reprezentațiile pot fi decalate sau anulate, modificările fiind anunțate pe pagina oficială facebook a companiei: https://www.facebook.com/skepsis2002
Noutăți și detalii despre companie și proiectele și evenimentele pe care le desfășoară Compania de Teatru Skepsis se pot găsi accesând site-ul oficial: https://teatrulskepsis.ro/
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