Pensii 2026 | Câți ani trebuie să ai lucrați ca să primești pensie: Pragul minim pe care românii trebuie să îl îndeplinească
Câți ani trebuie să ai lucrați ca să primești pensie: Pragul minim pe care românii trebuie să îl îndeplinească
Românii care vor să se pensioneze în 2026 trebuie să respecte una dintre cele mai importante condiții prevăzute de lege: realizarea stagiului minim de cotizare în sistemul public de pensii. Fără această perioadă minimă de contribuție, dreptul la pensia pentru limită de vârstă nu poate fi obținut.
Potrivit legislației în vigoare, stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Acesta reprezintă pragul minim necesar pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, indiferent de valoarea contribuțiilor achitate de-a lungul carierei.
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Minimum 15 ani de cotizare pentru dreptul la pensie
Noua lege a pensiilor menține obligația ca orice persoană care solicită pensia pentru limită de vârstă să fi contribuit cel puțin 15 ani la sistemul public. În lipsa acestui stagiu minim, cererea de pensionare nu poate fi aprobată.
În schimb, stagiul complet de cotizare, care influențează cuantumul pensiei și accesul la pensionarea anticipată, este considerabil mai mare, depășind 33 de ani, în funcție de calendarul de aplicare a legii și de situația fiecărui asigurat.
Ce pensie poate primi o persoană cu doar 15 ani de muncă
Persoanele care au acumulat doar stagiul minim de cotizare vor beneficia de o pensie calculată în funcție de contribuțiile plătite și de punctajul realizat în cei 15 ani de activitate.
În multe cazuri, valoarea pensiei contributive poate fi sub nivelul pensiei minime garantate. În această situație, statul completează diferența până la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, care este în prezent de 1.281 de lei.
Astfel, un român care a lucrat 15 ani, în special pe salariul minim, poate ajunge să primească pensia minimă garantată dacă suma rezultată din calculul contributiv este mai mică decât plafonul stabilit prin lege.
Ce se întâmplă dacă nu ai 15 ani de cotizare
Persoanele care nu îndeplinesc stagiul minim de 15 ani nu pot beneficia de pensia pentru limită de vârstă din sistemul public.
În funcție de situația fiecăruia, acestea pot avea acces doar la alte forme de sprijin social sau la pensia de invaliditate, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, însă nu pot primi pensia contributivă standard.
Pensionarea anticipată impune condiții mai stricte
Pentru cei care doresc să iasă mai devreme la pensie, simpla îndeplinire a stagiului minim nu este suficientă.
Legislația prevede că pensia anticipată poate fi acordată doar persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare și îndeplinesc toate condițiile stabilite de lege. În anumite situații, vârsta standard de pensionare poate fi redusă cu până la cinci ani, însă numai pentru cei care au acumulat un stagiu de cotizare semnificativ mai mare decât minimul de 15 ani.
Prin urmare, pragul de 15 ani reprezintă condiția minimă pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă, în timp ce pensionarea anticipată rămâne rezervată celor care au o contribuție substanțial mai mare la sistemul public de pensii.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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