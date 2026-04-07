FOTO | Într-un sat din Alba, un localnic a curățat întreg cimitirul și mormintele înainte de Paște și a vopsit troița: ,,L-am pregătit pentru sărbătoare, când au să ne vină dragi de peste tot”

În vremurile moderne, în care ritmul vieții este tot mai accelerat, un bărbat din Sântimbru duce mai departe un obicei ale cărui rădăcini se pierd în negura veacurilor. Curățenia de Paște la mormintele celor dragi înseamnă tradiție, credință, dar și legătura continuă dintre cei vii și cei trecuți în veșnicie.

În săptămâna dinaintea Floriilor, Cristian Popa a luat la pas de data aceasta cimitirul din satul natal și a curățat nu doar aleile, ci și mormintele unde a fost nevoie, în semn de respect și pomenire, dar și pentru ca sărbătorile să găsească locul primenit așa cum se cuvine.

Îngrijirea mormintelor înainte de Paște capătă o semnificație aparte, mai ales în lumea satului de la noi: pregătirea locului de odihnă al celor adormiți pentru marea sărbătoare a Învierii lui Hristos.

,,Am spus să dau o mână de ajutor și-n cimitirul din sat, locul ăsta care cândva mi-o deveni hodină … Așa că i-am luat cărările la pas și din mormintele unde a mai fost nevoie – și l-am pregătit pentru sărbătoare, când au să ne vină dragi de peste tot…să mai povestim de cei care ni-s dor…”, a scris bărbatul pe rețelele de socializare.

Și pentru că Săptămâna Mare este consacrată curăţeniei, bărbatul și-a îndreptat atenția și spre troița din localitate: ,,Musai să pregătim strada pentru Hristos al nostru și Săptămâna asta Mare”.

Vopseaua veche a fost curățată, iar troița a primit ,,haină” nouă în așteptarea Învierii Domnului.

Cu toate rânduite în sat, creștinii din Sântimbru vor porni sâmbătă în liniște spre biserică. După ce iau lumină, vor merg la cimitir unde aprind lumânări la căpătâiul morţilor, iar în ziua Paştelui vor da de pomană pentru sufletul celor plecați la Domnul.

