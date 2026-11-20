Accident rutier pe Autostrada A10, sensul Aiud – Cluj: Două autoturisme implicate. O persoană, asistată medical
Accident rutier pe Autostrada A10, sensul Aiud – Cluj: Două autoturisme implicate. O persoană, asistată medical
Un accident rutier în care ar fi fost implicat un singur autoturism s-a produs vineri dimineață, pe autostrada A10, pe sensul de mers Aiud – Cluj, în zona kilometrului 47. La fața locului intervin pompierii din Aiud.
Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada, sens Aiud-Cluj, aprox km 47.
Din informațiile primite de la apelant, în accident ar fi vorba despre un singur auto implicat, fără persoane încarcerate.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
Update ISU Alba:
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului. În accident sunt 2 auto implicate, o persoană este asistata medical la fața locului.
Foto: Arhivă (rol ilustrativ)
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