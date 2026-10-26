CSM Unirea Alba Iulia/CSU Alba Iulia, campioană națională la rugby în 7, la junioare, Under 18, al doilea an la rând | La senioare, medalie de bronz pentru formația din Cetatea Marii Uniri
CSM Unirea Alba Iulia/CSU Alba Iulia, campioană națională la rugby în 7, la junioare, Under 18, al doilea an la rând! La senioare, medalie de bronz pentru formația din Cetatea Marii Uniri
CSM Unirea Alba Iulia/CSU Alba Iulia a cucerit pentru al doilea an consecutiv titlul de campioană națională la rugby în 7, Under 17, feminin, iar echipa de senioare a luat medaliile de bronz, tot al doilea an la rând, după ce s-a bătut până în ultimul moment pentru treapta a doua a podiumului (campioană a fost Poli Iași – 93 p, pe locul secund Agronomia București – 73 p).
Următoare competiție este la Iași, Cupa României, la rugby în 7, feminin, la senioare, Under 18 și Under 16
„Este al cincilea an a acestui proiect și din nou am realizat o performanță deosebită cu aceste fete minunate. La junioare Under 16 avem un parteneriat cu RC Arieșul Mihai Viteazu și o echipă tânără, de mare perspectivă, care, participantă în premieră, s-a clasat pe locul 5, lucru care ne dă speranțe de medalii în sezonul viitor”, a punctat Alin Năsăudean, responsabil secție rugby la CSM Unirea Alba Iulia.
Ultima etapă s-a disputat la Timișoara, la senioare albaiuliencele fiind pe locul 3, cu 8 puncte (la general, 62 de puncte). La junioare Under 18, CSM Unirea Alba Iulia/CSU Alba Iulia a acumulat 42 de puncte, Poli Iași – 28 și CS Agronomia – 12
Lot Under 18: Diana Venczel, Almirena Soporan, Ioana Trif, Sorina Tilici, Maya Constantin, Raquel Rusu, Andrada Miklos, Paula Omușoru, Corina Maria Grozav, Andrada Daraban
Lot senioare: Nicoleta Ciobanu, Maria Gorcioaia, Cristina Mătăsaru, Maria Ciobanu, Silvia Bianca Durnoiu, Ștefania Anca, Ariana Ștefănița, Simina Simi Hosu, Alexandra Cuc, Oksana Arnaut, Liza Hiltaichuk. Staff: Sorin Rus, Neculai Tarcan, Alexandru Tarcan, Cristian Cotae, Mihai Vlas. Oficialii secției de rugby transmit, pe această cale, mulțumiri pentru primaru Gabriel Pleșa, Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, Radu Urcan (director CSM Unirea Alba Iulia), angajaților CSM Unirea, Danie Breaz (rectorul Universității „1 Decembrie 1918”), Cosmin Dragomir (director adminstrativ UAB), Bogdan Duma (director CS Universitar Alba Iulia). Parteneri au fost Sergio Catering, Gicu Trans, CTC GROUP, Atlas Express & Logistic, Alba Tourism și Pizzano Alba Iulia.
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