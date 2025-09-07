FOTO | Industria Galda și CS Ocna Mureș conduc SuperLiga din Alba: Scoruri-fluviu în runda a 2-a

Industria Galda și CS Ocna Mureș conduc SuperLiga din Alba: Scoruri-fluviu în runda a 2-a

După două etape Industria Galda și CS Ocna Mureș sunt în fruntea clasamentului în SuperLiga de fotbal din Alba. Ambele formații au punctaj maxim (găldenii fără gol primit), fiind departajate de golaveraj.

În etapa a 2-a Industria Galda a dispus pe teren propriu cu 8-0 de CS Zlatna, în vreme ce ocnamureșenii s-au impus pe Stadionul „Soda” cu 6-0 în fața echipei AFC Micești.

Un scor-fluviu, 0-6, s-a consemnat și în partida Performanța Ighiu – Viitorul Sântimbru.

Multe goluri s-au marcat și la Lunca Mureșului în întâlnirea dintre echipa locală Fortuna și ACS Oiejdea, scor 3-4.

Celelalte rezultate au fost: Sportul Câmpeni – Viitorul Vama Seacă 1-2 (pe Stadionul „Minerul” din Baia de Arieș) și ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei (Șurianu Săsciori) – Inter Unirea 1-1 (la Săsciori).

foto: Vasile Costin

