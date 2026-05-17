VIDEO | Acțiune pentru creșterea siguranței rutiere în Alba: Șoferii agresivi și cei băuți, în vizorul polițiștilor

Acțiune pentru creșterea siguranței rutiere în Alba: Șoferii agresivi și cei băuți, în vizorul polițiștilor

Polițiștii din Alba au desfășurat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o amplă acțiune pentru creșterea siguranței rutiere, având în vizor șoferii agresivi și pe cei care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Acțiunea s-a desfășurat pe drumurile publice din județ, cu participarea polițiștilor rutieri și a celor de ordine publică.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 16 mai spre 17 mai 2026, începând cu ora 22.30, polițiștii rutieri, împreună cu cei ai structurilor de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, au desfășurat o acțiune care are ca scop creșterea siguranței rutiere pe drumurile publice din județ.

Activitățile au vizat identificarea conducătorilor auto care adoptă un comportament agresiv, precum și a celor care conduc sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise.

Pe această cale, polițiștii rutieri au reliefat importanța respectării regulilor de circulație de către cei care posedă permis de conducere, astfel încât să nu fie implicați în evenimente rutiere.

În cadrul acțiunii, polițiștii au transmis recomandări preventive, îndemnând participanții la trafic, să adopte un comportament responsabil.

