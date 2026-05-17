FOTO | Bărbat din Zlatna, REȚINUT: S-a urcat BĂUT la volan și a lovit o mașină parcată regulamentar. Ce alcoolemie avea

Bărbat din Zlatna, REȚINUT: S-a urcat BĂUT la volan și a lovit o mașină parcată regulamentar. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 46 de ani din Zlatna a fost reținut după ce s-a urcat băut la volan și a lovit un autoturism parcat corespunzător, în afara părții carosabile.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 16/17 mai 2026, polițiștii din Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din Zlatna, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 16 mai 2025, în jurul orei 23.35, bărbatul a condus un autoturism, pe DN 74, în orașul Zlatna, iar la un moment dat, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un autoturism parcat corespunzător, în afara părții carosabile.

În urma evenimentului, au rezultat doar pagube materiale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,08 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

