FOTO | Bărbat din Zlatna, REȚINUT: S-a urcat BĂUT la volan și a lovit o mașină parcată regulamentar. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 46 de ani din Zlatna a fost reținut după ce s-a urcat băut la volan și a lovit un autoturism parcat corespunzător, în afara părții carosabile. 

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 16/17 mai 2026, polițiștii din Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din Zlatna, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. 

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 16 mai 2025, în jurul orei 23.35, bărbatul a condus un autoturism, pe DN 74, în orașul Zlatna, iar la un moment dat, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un autoturism parcat corespunzător, în afara părții carosabile. 

În urma evenimentului, au rezultat doar pagube materiale. 

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,08 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei. 

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

VIDEO | Acțiune pentru creșterea siguranței rutiere în Alba: Șoferii agresivi și cei băuți, în vizorul polițiștilor

Acțiune pentru creșterea siguranței rutiere în Alba: Șoferii agresivi și cei băuți, în vizorul polițiștilor Polițiștii din Alba au desfășurat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o amplă acțiune pentru creșterea siguranței rutiere, având în vizor șoferii agresivi și pe cei care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Acțiunea s-a desfășurat pe drumurile […]

UPDATE | ACCIDENT la Alba Iulia: O femeie a fost lovită de o mașină în timp ce se plimba pe trotuar. A fost transportată de urgență la spital

ACCIDENT la Alba Iulia: O femeie a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada. A fost transportată de urgență la spital Un accident rutier a avut loc în această dimineață atunci când un autoturism a lovit o femeie, care era angajată în traversarea străzii. A fost transportată de urgență la spital. Traficul […]

Trei elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, PREMIAȚI la Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria artei 2026

Trei elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, PREMIAȚI la Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria artei 2026 Trei elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia au fost premiați la Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria artei 2026. Premiile obținute au fost următoarele: *Zămora Raluca (clasa a […]

