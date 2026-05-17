FOTO | Bărbat din Zlatna, REȚINUT: S-a urcat BĂUT la volan și a lovit o mașină parcată regulamentar. Ce alcoolemie avea
Bărbat din Zlatna, REȚINUT: S-a urcat BĂUT la volan și a lovit o mașină parcată regulamentar. Ce alcoolemie avea
Un bărbat de 46 de ani din Zlatna a fost reținut după ce s-a urcat băut la volan și a lovit un autoturism parcat corespunzător, în afara părții carosabile.
Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 16/17 mai 2026, polițiștii din Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din Zlatna, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 16 mai 2025, în jurul orei 23.35, bărbatul a condus un autoturism, pe DN 74, în orașul Zlatna, iar la un moment dat, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un autoturism parcat corespunzător, în afara părții carosabile.
În urma evenimentului, au rezultat doar pagube materiale.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,08 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Acțiune pentru creșterea siguranței rutiere în Alba: Șoferii agresivi și cei băuți, în vizorul polițiștilor
Acțiune pentru creșterea siguranței rutiere în Alba: Șoferii agresivi și cei băuți, în vizorul polițiștilor Polițiștii din Alba au desfășurat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o amplă acțiune pentru creșterea siguranței rutiere, având în vizor șoferii agresivi și pe cei care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Acțiunea s-a desfășurat pe drumurile […]
UPDATE | ACCIDENT la Alba Iulia: O femeie a fost lovită de o mașină în timp ce se plimba pe trotuar. A fost transportată de urgență la spital
ACCIDENT la Alba Iulia: O femeie a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada. A fost transportată de urgență la spital Un accident rutier a avut loc în această dimineață atunci când un autoturism a lovit o femeie, care era angajată în traversarea străzii. A fost transportată de urgență la spital. Traficul […]
Trei elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, PREMIAȚI la Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria artei 2026
Trei elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, PREMIAȚI la Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria artei 2026 Trei elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia au fost premiați la Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria artei 2026. Premiile obținute au fost următoarele: *Zămora Raluca (clasa a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Alexandra Căpitănescu s-a clasat pe locul trei la finala Eurovision. Competiția a fost câștigată de Bulgaria
Alexandra Căpitănescu s-a clasat pe locul trei la finala Eurovision. Competiția a fost câștigată de Bulgaria Eurovision 2026 a fost...
PENSII 2026 | Aproape 4.700.00 de pensionari în România în aprilie. La cât a ajuns pensia medie
PENSII 2026 | Aproape 4.700.00 de pensionari în România în aprilie. La cât a ajuns pensia medie Numărul pensionarilor din...
Știrea Zilei
VIDEO | Mii de gulguțe aprinse în Cetatea Alba Carolina la ,,Festivalul Luminii” 2026: Zona istorică din Alba Iulia, transformată într-un tărâm de basm
Mii de gulguțe aprinse în cetatea Alba Carolina la ,,Festivalul Luminii” 2026: Zona istorică din Alba Iulia, transformată într-un tărâm...
Procesul medicului Adrian Ienea, din Sebeș, trimis în judecată pentru 9 acte de luare de mită, poate începe: Decizie la Tribunalul Alba
Procesul medicului Adrian Ienea, din Sebeș, trimis în judecată pentru 9 acte de luare de mită, poate începe: Decizie la...
Curier Județean
FOTO | Bărbat din Zlatna, REȚINUT: S-a urcat BĂUT la volan și a lovit o mașină parcată regulamentar. Ce alcoolemie avea
Bărbat din Zlatna, REȚINUT: S-a urcat BĂUT la volan și a lovit o mașină parcată regulamentar. Ce alcoolemie avea Un...
VIDEO | Acțiune pentru creșterea siguranței rutiere în Alba: Șoferii agresivi și cei băuți, în vizorul polițiștilor
Acțiune pentru creșterea siguranței rutiere în Alba: Șoferii agresivi și cei băuți, în vizorul polițiștilor Polițiștii din Alba au desfășurat,...
Politică Administrație
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia...
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Opinii Comentarii
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare Anual, la data de 17...
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români
16 mai – Cuviosul Teodor cel Sfințit, un mare sfânt al cărui nume îl poartă foarte mulţi români Cuviosul Teodor...