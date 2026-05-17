Bărbat din Șona, de 60 de ani, prins BĂUT la volan pe o stradă din Blaj. Avea o alcoolemie de 0,58 mg/litru alcool pur în aerul expirat

Un bărbat de 60 de ani a fost depistat de polițiștii din Blaj în timp ce conducea sub influența alcoolului pe o stradă din oraș.

Conform IPJ Alba, în noaptea de 16/17 mai 2026, în jurul orei 01.15, polițiștii de ordine publică din Blaj au oprit, pentru control, pe strada Nicolae Bălcescu din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 60 de ani, din comuna Șona, județul Alba.

Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,58 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

