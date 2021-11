FOTO| Închisoare cu EXECUTARE pentru șoferul care a provocat un accident MORTAL, în care și-au pierdut viața două persoane, pe autostrada A1, lângă Pianu

Închisoare cu EXECUTARE pentru șoferul care a provocat un accident MORTAL, în care și-au pierdut viața două persoane, pe autostrada A1, lângă Pianu

Un bărbat în vârstă de 55 de ani din municipiul Hunedoara a fost condamnat de către Judecătoria Alba Iulia la o pedeapsă de 3 ani cu executare, după ce a provocat un accident în care și-au pierdut viața două persoane, pe autostrada A1, lângă Pianu.

În actul de sesizare s-a reținut, în esență, că în data de 10 ianuarie 2019, inculpatul A. A. A., în timp ce conducea autoturismul marca Volkswagen pe autostrada Al Sibiu-Deva, lângă localitatea Pianu din județul Alba, nu a păstrat o distanta de siguranța in mers fata de ansamblul rutier ce circula regulamentar in fata sa, respectiv autoutilitara marca Scania ce tracta semiremorca marca Schmitz și a intrat in coliziune cu acesta, fiind proiectat în glisiera mediană, fapt ce a provocat decesul numiților Z. A.-C., pasager pe scaunul din dreapta fată al autoturismului și N.M.-M., pasager pe locul din dreapta spate al autoturismului.

Din raportul de expertiză tehnică rezultă că viteza maximă de deplasare a autoutilitarei a fost de circa 78 km/h. Autoturismul a intrat în coliziune cu partea din spate a semiremorcii. În urma impactului, avariile autoturismului au fost severe, condiții în care s-a reținut, cu valoare de certitudine, că viteza de deplasare a autoturismului a fost net superioară celei a autoutilitarei. S-a reținut de către expert că cel mai probabil, viteza de deplasare a autoturismului a fost de minim 100-110 km/h.

Conform raportului de expertiză întocmit în cauză, principalele cauze ale producerii accidentului au fost generate de către inculpat care nu a fost atent la condițiile de drum, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum, astfel încât să poată păstra o distanță în mers suficientă față de semiremorcă și nu a păstrat o distanță laterală suficientă care să îi poată permite deplasarea în siguranță la trecerea pe lângă semiremorcă.

Cu ocazia audierii în cursul urmăririi penale, inculpatul a declarat că în data de 10.01.2020, în timp ce conducea pe autostrada A1, după ce a trecut de parcarea de la km 316 a observat în fața sa, la o distanță de aproximativ 1 km, 2 tiruri care se aflau pe banda I de mers și nu își poate explica ce s-a întâmplat, a auzit doar o bubuitură puternică și s-a trezit în parapetul median, mașina fiind întoarsă cu fața spre Sibiu, nu spre Deva (acesta fiind sensul de deplasare).

Inculpatul a declarat că a coborât din mașină, a strigat la cei doi pasageri, ocazie cu care și-a dat seama că sunt decedați, a încercat să apeleze serviciul 112, însă nu a reușit, iar lângă el a venit șoferul tirului cu care a intrat în coliziune, care a apelat serviciul de urgență 112. A menționat că nu-și explică de ce nu a reușit să evite accidentul, deși cu câteva secunde înainte a observat luminile din partea din spate de la 2 tiruri.

Sentința nu este definitivă, ea putând fi atacată cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.