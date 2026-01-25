FOTO | Început de sezon extraordinar: Mihaela Blaga și Lucian Ștefan, triumf într-un concurs internațional din Ungaria. Performanțe și pentru alți atleți pregătiți de Cristina Man
Început de sezon extraordinar: Mihaela Blaga și Lucian Ștefan, triumf într-un concurs internațional din Ungaria. Performanțe și pentru alți atleți pregătiți de Cristina Man
Atleta Mihaela Blaga s-a clasat pe primul loc, cu un record personal, în proba de 3.000 de metri a concursului internațional de atletism Nyiregyhaza Open 2026, din Ungaria.
Lucian Ștefan s-a situat și el pe primul loc, în proba masculină de 3.000 de metri.
Recorduri personale au reușit în același concurs și alți sportivi pregătiți de antrenoarea Cristina Man.
„Un început de sezon extraordinar pentru sportivii noştri!
Mihaela Blaga câştigă cursa de 3000 m din cadrul Concursului International Nyiregyhaza Open 2026 cu un PB 9:25.61.
Lucian Ștefan câştigă proba masculină cu 8:19,02.
George Cozma 8:48,13 PB.
Viorel Medeșan 2:04,18/800 m PB”, este anunțul făcut de antrenoarea Cristina Man.
