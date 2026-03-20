FOTO | Încep lucrările de introducere a rețelelor de apă și canalizare pe 4 străzi din Sebeș

A fost predat amplasamentul pentru lucrările de introducere a rețelelor de apă și canalizare pe străzile Salcâmului, Platanului, Ulmului și Vișinului din Sebeș.

Anunțul a fost făcut joi, 19 martie 2026, de primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Proiectul vizează:

*extinderea rețelei de apă potabilă pe o lungime totală de 1.090 m, cu hidranți, cămine de vane și branșamente pentru gospodării;

*realizarea rețelei de canalizare pe o lungime totală de 1.429 m, inclusiv cămine și racorduri pentru locuințe

„Prin aceste lucrări, zeci de familii vor beneficia de condiții moderne de trai, acces la utilități esențiale și un plus de confort. Valoarea totală a investiției este de 1.470.150 lei (cu TVA). Continuăm să investim în dezvoltarea orașului și în creșterea calității vieții pentru sebeșeni!”, a precizat primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Anunț public: Kronospan Sebeș solicită emiterea acordului de mediu pentru proiectul ,,Modernizare instalație uscare fibră”

Anunț public: Kronospan Sebeș solicită emiterea acordului de mediu pentru proiectul ,,Modernizare instalație uscare fibră" Kronospan Trading SRL a anunțat depunerea solicitării pentru emiterea acordului de mediu necesar proiectului „Modernizare instalație uscare fibră", care urmează să fie realizat în municipiul Sebeș, județul Alba. Kronospan Trading SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a […]

Austeritatea își spune cuvântul în Alba: Bărbat din Bistra, REȚINUT după ce a furat produse de peste 600 de lei dintr-un hipermarket din Alba Iulia

Austeritatea își spune cuvântul în Alba: Bărbat din Bistra, REȚINUT după ce a furat produse de peste 600 de lei dintr-un hipermarket din Alba Iulia Un bărbat din comuna Bistra, de 38 de ani, a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia după ce ar fi furat produse de peste 600 de lei dintr-un hipermarket […]

FOTO | Ecaterina și Grigorie Vaida, doi frați de la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, performanțe deosebite la Olimpiada de Religie 2026

Ecaterina și Grigorie Vaida, doi frați de la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, performanțe deosebite la Olimpiada de Religie 2026 Şi în acest an şcolar, elevii din ciclul gimnazial ai Seminarului Teologic „Sfântul Simion Ştefan" din Alba Iulia au obţinut rezultate deosebite la etapa județeană a Olimpiadei de Religie. „Eleva Ecaterina Vaida, din clasa […]

