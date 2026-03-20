FOTO | Încep lucrările de introducere a rețelelor de apă și canalizare pe 4 străzi din Sebeș

Încep lucrările de introducere a rețelelor de apă și canalizare pe 4 străzi din Sebeș

A fost predat amplasamentul pentru lucrările de introducere a rețelelor de apă și canalizare pe străzile Salcâmului, Platanului, Ulmului și Vișinului din Sebeș.

Anunțul a fost făcut joi, 19 martie 2026, de primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Proiectul vizează:

*extinderea rețelei de apă potabilă pe o lungime totală de 1.090 m, cu hidranți, cămine de vane și branșamente pentru gospodării;

*realizarea rețelei de canalizare pe o lungime totală de 1.429 m, inclusiv cămine și racorduri pentru locuințe

„Prin aceste lucrări, zeci de familii vor beneficia de condiții moderne de trai, acces la utilități esențiale și un plus de confort. Valoarea totală a investiției este de 1.470.150 lei (cu TVA). Continuăm să investim în dezvoltarea orașului și în creșterea calității vieții pentru sebeșeni!”, a precizat primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

